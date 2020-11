120 timers samfundstjeneste.

Sådan lød dommen tirsdag, da den svenske Counter-Strike-stjerne Robin 'flusha' Rönnquist blev dømt skyldig i en sag om skatteunddragelse.

Det skriver det svenske medie Fragbite.

Sagen går tilbage til 2015, hvor Fnatic-spilleren ifølge dommen ikke indberettede lidt over én million svenske kroner – svarende til omkring 760.000 danske kroner – til de svenske skattemyndigheder.

Den 27-årige stjerne har erklæret sig skyldig i forholdet, men forklaret, at det ikke var bevidst. Han var således ikke klar over, at han skulle betale skat af de pengepræmie, han havde tjent.

Alligevel blev han tirsdag dømt i sagen, men slap til gengæld for en fire måneder lang fængselsdom, der i stedet blev gjort betinget.

En straf slipper han dog alligevel ikke for, og den erfarne stjerne skal ud over 120 timers samfundstjeneste også betale yderligere 146.000 danske kroner i merskat, skriver mediet.

Robin 'flusha' Rönnquist var i 2015 blandt de absolut bedste Counter-Strike-spillere i verden og vandt det år begge Majors, der er det absolut største, man kan vinde.

Det svenske medie skriver, at 'flusha' ikke ønsket at kommentere på dommen.

Fnatic ligger i øjeblikket nummer 12 på verdensranglisten.