De har ikke fået den bedste start på 2020, men nu er danske Astralis for alvor kommet op i omdrejninger.

Tirsdag slog de fem danske stjerner Vitality, der råder over verdens bedste spiller, og dermed er det danske Counter-Strike-hold direkte videre til slutspillet i den prestigefyldte turnering IEM Katowice.

»Det var en vigtig sejr i dag, både fordi vi har haft en del at arbejde med, men også fordi Vitality med Zywoo har virket utroligt stærke. Det viste andet map også alt om, hvor det nok blev lidt mere spændende, end vi havde håbet. Men det må have været vildt at se udefra,« siger holdets kaptajn Lukas 'gla1ve' Rossander i en pressemeddelelse.

Astralis vandt mandag deres første kamp over amerikanske Cloud9 med cifrene 2-0, og tirsdag var det så det franske storhold Vitality, der fik de virtuelle skud at føle.

Lukas 'gla1ve' Rossander glæder sig over, at det danske mandskab er videre til slutspillet i IEM Katowice 2020. Foto: Helena-Kristiansson/ESL Vis mere Lukas 'gla1ve' Rossander glæder sig over, at det danske mandskab er videre til slutspillet i IEM Katowice 2020. Foto: Helena-Kristiansson/ESL

Første map blev vundet med 16-9 på Overpass, inden der blev udspillet et hæsblæsende og dramatisk andet map på Vertigo.

Her var det dog 'dev1ce' og de fire andre danske stjerner, der trak det længste strå, selvom modstanderen altså har verdens bedste spiller, Mathieu 'ZywOo' Herbaut, på holdkortet.

»Resultatet i dag giver os en ekstra dag at forberede os på slutspilskampene og endnu mere tid til at justere på nogle ting,« udtaler 'gla1ve'.

Sejren betyder, at Astralis torsdag skal spille om en plads i semifinalen i den store turnering, der bliver afviklet i den legendariske Spodek Arena med plads til små 12.000 tilskuere.

Udover de to årlige Majors regnes netop dette event i Polen for at være en af de absolut største Counter-Strike-turneringer i verden.

»Det polske publikum kan være nærmest vanvittige i deres opbakning til det hold, de støtter - og modsat hvis man har gjort sig upopulær. Vi har mange gode minder fra den arena og det er klart et af de største steder at vinde en turnering, men det er ikke noget, vi bruger energi på lige nu,« siger 'gla1ve' og fortsætter:

»Hvis vi ikke kvalificerer os til kampene i arenaen kan det jo være ligegyldigt, og turneringen i år er én af de stærkest besatte i meget lang tid.«

Senere tirsdag vil Astralis finde ud af, om det bliver Natus Vincere eller fnatic, som de torsdag skal møde om en plads i semifinalen.