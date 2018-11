Counter-Strike holdet Heroic er blevet solgt.

RFRSH ejer ikke længere Heroic.

Holdet er nemlig blevet solgt til Seranadas Global Inc. Det skriver Heriocs nu tidligere ejere, RFRSH, i en pressemeddelelse fredag.

Overdragelsen af alt ejerskab sker fra dags dato.

Dette indebærer også Heroic-spillernes kontrakter, licenser og alle øvrige rettigheder.

RFRSH Entertainment har gennem et længere stykke tid arbejdet på, at Heroic kunne overtages af en anden part på den bedst mulige måde.

Og der har Seranades Global Inc. vist stor forståelse og dedikation til at fortsætte og bygge videre på holdets værdier samt at opbygge et professionelt setup.

Den nye direktør for Heroic, Erik Askered, siger følgende om nyheden:

»Vi ser stor mulighed i at erhverve Heroic. Holdet har et enormt potentiale, som vi ser frem til at udvikle endnu mere, så vi kan nå målet om at blive verdens bedste Counter-Strike-hold,« fortæller han.

I pressemeddelelsen fremgår det endvidere, at RFRSH også er stærkt tilfreds med den nye aftale.

RFRSH ejer i forvejen Counter-Strike holdet Astralis.

Astralis betragtes som et af verdens bedste hold og vandt for nylig sin syvende titel i 2018.