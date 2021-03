Verdens bedste, en fremtidig trecifret millionforretning og et propfyldt Parken.

Ambitionerne og armbevægelserne var kolossale, da Parken Sport & Entertainment i begyndelsen af 2017 sammen med Nordisk Film præsenterede deres nye, store millionsatsning, esportsorganisationen North.

Men 5. februar blev stikket endeligt trukket – North blev dræbt og begravet.

Forrige fredag – præcis en måned senere – kunne Parken Sport & Entertainment præsentere deres blodrøde årsregnskab for 2020. Her var der for sidste gang også tal fra esportsorganisationen.

North, der var ejet halvt-halvt med Nordisk Film, tabte sidste år 15,8 millioner kroner. Det største underskud, North har lavet siden sin fødsel.

På blot fire år gik man fra at have mål om at være et af Europas største multigaming-organisationer, der ville lave store millionbeløb og fylde Parken op, som daværende direktør Anders Hørsholt udtrykte det tilbage i 2017, til at være banket under jordens overflade.

Hvordan kan det lade sig gøre? Det kan B.T. nu løfte sløret for.

B.T. har været i kontakt med flere forskellige kilder, der beretter om dårlige beslutninger, manglende risikovillighed og et par ejere, der mest af alt ikke forstod sig på esport.

En kombination, der i sidste ende betød, at løvernes ambitiøse e-sportseventyr nu anses som en ren og skær fiasko.

Det startede ellers godt, da man i 2017 ifølge B.T.s oplysninger investerede i omegnen af 30-35 millioner kroner i projektet. Man var fra første sekund med i de største Counter-Strike-turneringer i verden og var også en del af verdensranglistens top-10 året ud.

Så langt så godt.

Men de efterfølgende år blev på mange måder et vendepunkt og begyndelsen på enden for det storslåede danske projekt.

2018 startede ellers ud med en vaskeægte bombe, da man til alles overraskelse stjal stjernespilleren Markus 'Kjaerbye' Kjærbye fra de danske rivaler, storholdet Astralis.

Pludselig kunne man læse nyheder om Counter-Strike i samtlige danske medier, og med ét var der lagt op til en dansk krig, der skulle være Counter-Strikes svar på rivaliseringen mellem FC København og Brøndby.

Men sådan endte det som bekendt ikke.

For i 2018 og 2019 eksploderede markedet i esport, og de store organisationer begyndte at investere massivt. Et investeringstog, som North slet ikke hoppede med på.

Markus 'Kjaerbye' Kjærbye sendte chokbølger gennem Counter-Strike-verdenen i 2018, da han forlod succesfulde Astralis til fordel for North. Foto: North

Parken og Nordisk Film manglede ifølge kilder forståelsen for, hvad esport var for en størrelse, og man havde den forestilling, at så længe man præsterede og var blandt de bedste, så ville pengene også komme – en klassisk FCK-tankegang.

Men esport er på mange måder anderledes end både fodbold og underholdningsbranchen, og man havde hverken tilskuere på stadion eller biografbesøgende til at skabe indtægter.

I stedet krævede det helt andre måder at tænke på – og at man forstod, at konkurrencen i høj grad foregik på et globalt plan. Men alt det undervurderede ejerne groft, fortæller kilder.

Det var samtidig et stort tilbageslag for North, da direktør Anders Hørsholt i januar 2018 forlod FC København.

Anders Hørsholts exit i FC København var ikke godt nyt for North. Foto: Liselotte Sabroe

Hørsholt sad også i bestyrelsen i North og var deres forlængede arm ind til Parkens bestyrelse og til dem, der sad med både pengeposerne og dermed beslutningerne.

I dag sidder han – ironisk nok – som administrerende direktør i Astralis Group.

Alligevel opstod der i løbet af 2018 en unik og gylden mulighed for North.

Den danske organisation blev tilbudt en plads i LEC – en eksklusiv franchiseliga i det populære spil League of Legends.

North første mandskab bestod af, (fra venstre) Kristian 'K0nfig' Wieneke, René 'cajunb' Borg, Ruben 'RUBINO' Villarroel , Emil 'Magisk' Reif og Mathias 'MSL' Lauridsen.

North var begejstret og stærkt indstillet på at træde ind på den store scene og for alvor bevise, at organisationen var kommet for at blive.

Men i ellevte time valgte ejerne at takke nej. Det var i deres øjne for mange penge og for risikofyldt at købe sig ind.

På det her tidspunkt ejede North kun spillerkontrakter, og man fik derfor en helt unik mulighed for at eje noget af stor værdi, og som samtidig var en stor eksponeringsplatform, hvor man – uanset hvor dårligt man klarede sig – stadig ville være en del af den eksklusive liga. Præcis som man ser det i eksempelvis NBA.

I februar kunne den franske sportsavis L'Equipe berette, at den tyske fodboldklub Schalke 04, der også har en e-sportsafdeling, vil sælge deres LEC-plads for 20 millioner euro svarende til lige under 150 millioner kroner. Det er 90 millioner kroner mere, end hvad tyskerne i sin tid gav for pladsen.

Foto: North

Men samme investeringsvillighed havde man ikke på bestyrelseskontoret i Parken og hos Nordisk Film. Øjeblikket står ifølge flere kilder tilbage som det endelige dødsstød for North.

Bedre blev det ikke af, at Counter-Strike-holdet, der ellers fik massivt høje lønninger, slet ikke formåede at præstere på samme høje niveau som tidligere og til sidst befandt sig i en position, hvor man var irrelevant med en placering helt nede som nummer 46 i verden.

Langt fra de gode tider, hvor man kort nåede helt op som verdens tredjebedste mandskab.

For at gøre ondt værre, så endte de fem danske Counter-Strike-spillere også med at blive sparket ud på røv og albuer.

For da Parken Sport & Entertainment 5. februar i en pressemeddelelse offentliggjorde, at North lukker ned, var flere af organisationens Counter-Strike-spillere ikke blevet orienteret om lukningen forud for offentliggørelsen. De kunne i stedet læse om deres fyring på nettet samtidig med alle andre.

Ifølge flere kilder understreger det hele håndteringen af North som projekt – et projekt, som i begyndelsen så lovende ud, men som hurtigt endte i den totale katastrofe.

B.T. har været i kontakt med bestyrelsesformand Bo Rygaard, der udtaler sig på vegne af både Parken Sport & Entertainment og Nordisk Film.

»Vi vidste, at det var et meget umodent marked, som vi ikke var klar over, hvordan ville udvikle sig. Og vi havde en fælles forståelse af, at hvis det ikke udviklede sig, som vi gerne ville, så ville vi stoppe det på et tidspunkt. Da pandemien ramte, og vi samtidig ikke kunne finde den rette tredje investor, så var vi enige om, at det var bedre at lukke det.«

Bestyrelsesformanden i Parken Sport & Entertainment, Bo Rygaard. Foto: Emil Helms

Rygaard er samtidig dybt uenig i, at der manglede de rette kompetencer hos ejerne af North.

»Jeg synes faktisk, at vi var meget komplementerende i forhold til, at vi i FCK havde de sportslige kompetencer, mens Nordisk Film havde kompetencerne i forhold til spil og spiludvikling. Og vi lagde også flere penge i projektet, end der egentlig var lagt op til. Derfor synes jeg nærmere, der er tale om risikovillighed hos os end manglen på samme.«

Bestyrelsesformanden fortæller samtidig, at FCK og Nordisk Film fra start til slut har været fuldstændig på linje med hinanden, og at afviklingen er foregået uden den mindste dramatik.

Alligevel kan han ikke forklare, hvorfor deres kontraktuelle Counter-Strike-spillere skulle læse om deres fyring på nettet.

»Det har jeg aldrig hørt noget om, så det har jeg ikke nogen muligheder for at udtale mig om.«

FC København har valgt at overtage FIFA-afdelingen i North, som dermed fortsat kommer til at spille med i eSuperligaen.