Det danske Counter-Strike-hold Heroic vandt søndag aften turneringen DreamHack Open i Atlanta, USA.

Heroic, der er Danmarks næstbedste hold, slog i finalen tyske Sprout 16-9, 16-10 og kunne dermed lade sig hylde som vinder af turneringen.

Det sker blot en måned efter, at holdet gik hele vejen til finalen i DreamHack Open i Rotterdam og tog andenpladsen.

'Vi gjorde det. Det var på tide, at jeg endelig vandt et DreamHack Open-trofæ, og jeg kunne ikke have gjort det uden mine fantastiske holdkammerater. Jeg er så glad lige nu. Nu skal det fejres,' skriver Heroic-spilleren Patrick ’es3tag’ Hansen på sin Twitter-profil.

WE DID IT!



It's about time that I finally won a DH Open, and I couldn't have done it without my amazing teammates.



So happy right now, time to go celebrate #BeHeroic — Patrick Hansen (@es3tagCSGO) November 17, 2019

Søndagens finale startede som en tæt affærre på mappet Train, hvor de to hold fulgtes ad indtil stillingen 9-9.

Derfra stod der Heroic på det hele, hvor Casper 'cadiaN' Møller var den helt store profil.

På andet map Inferno lignede det, at Sprout ville stikke af fra de fem danske drenge, men Heroic holdt hovedet koldt og var foran 8-7 ved halvleg.

Derfra så de sig ikke tilbage og vandt også andet map 16-10 og dermed turneringen.

Med triumfen kan det danske hold også glæde sig over en præmiecheck på 50.000 dollars svarende til cirka 340.000 kroner.

Holdet består af Casper ’cadiaN’ Møller, Patrick ’es3tag’ Hansen, Marco ’Snappi’ Pfeiffer, Johannes ’B0RUP’ Borup og Martin ’stavn’ Lund.

Heroic er lige nu nummer 16 på verdensranglisten.

En liste, der toppes af danske Astralis.