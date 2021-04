En regulær bombe har ramt Counter-Strike-verdenen. Og det er med en dansker i fokus.

For Mads Øland har fredag meddelt, at han trækker sig fra sin post som direktør i spillerforeningen The Counter-Strike Professional Players' Association (CSPPA).

Det skriver foreningen på Twitter.

»Vi vil gerne takke Mads for hans store bidrag til oprettelsen af ​​CSPPA, og vi ønsker ham det bedste i sin nye rolle,« lyder det i en officiel erklæring fra CSPPA.

Mads Ølands beslutning kommer på dagen, hvor foreningen for første gang nogensinde afholdte en generalforsamling.

Her valgte den internationale topboss så at fratræde sin stilling.

I stedet tiltræder danskeren i en stilling i HK, der er den største fagforening for funktionærer i Danmark. Ølands efterfølger til direktørposten i CSPPA er endnu ikke fundet.

På trods af fratrædelsen vil han dog fortsat være involveret i CSPPA som rådgiver for bestyrelsen, lyder det.

55-årige Mads Øland stopper som direktør i CSPPA. Foto: Keld Navntoft Vis mere 55-årige Mads Øland stopper som direktør i CSPPA. Foto: Keld Navntoft

Mads Øland har været ansat hos foreningen siden lanceringen i juni 2018. Inden da havde han stået i spidsen for CSPPA på deltid, før han tiltrådte i en fuldtidsstilling i januar sidste år.

B.T. har i den sammenhæng tidligere beskrevet, hvordan Mads Øland kom i massiv modvind, da centrale kilder hos turneringsarrangørerne ESL og Flashpoint var parate til at rive alle former for aftaler i stykker med ham.

Noget, der dengang skyldtes utilfredshed med et samarbejde med en spillerforening, der ifølge dem også havde kommercielle interesser, og hvor centrale aktører både havde stillinger i spillerforeningen og foreningen DEF-Sport, der udfører agentaktiviteter.

Efters B.T.s dækning af sagen meddelte den danske topboss så, at han trak sig fra sin stilling som direktør i DEF-sport.

Opsigelsen skete som en direkte konsekvens af sagen, og den historie kan du læse meget mere om lige HER.

Mads Øland var i mere end 23 år ansat i Spillerforeningen i dansk fodbold – blandt andet som direktør – indtil han stoppede i januar 2020.