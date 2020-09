Den danske Counter Strike-træner Allan 'Rejin' Petersen er blevet suspenderet af sit hold, Mousesports.

Det sker, efter han har indrømmet at have snydt i computerspillet CS:GO i mindst fire kampe i 2017 og 2018, mens han var træner for holdet Tricked.

Efterfølgende er danskeren kommet med en officiel udtalelse, hvori han indrømmer at have snydt.

»Jeg vil ikke gemme mig i skyggerne. Jeg fortryder det så meget, og jeg ville ønske, jeg havde handlet anderledes. Jeg har aldrig udnyttet fejlen eller noget lignende igennem min tid som træner hos Mousesports,« skrev han fredag på Twitter.

Helt konkret går snyderiet ud på, at Allan 'Rejin' Petersen har udnyttet en systemfejl, som betød, at han kunne se de pågældende Counter Strike-kampene fra et valgfrit sted på banen.

Og dermed kunne han reelt se modstandernes træk, hvilket betegnes som en stor fordel i spillet.

Derfor lægger den dansker træner sig da også fladt ned, efter det han har gjort, i den officielle udtalelse:

»Desværre valgte jeg på det tidspunkt at udnytte fejlen, og jeg tager det fulde ansvar for mine handlinger. Der er absolut ingen undskyldninger. Én ting kan jeg dog sige med sikkerhed, og det er, at spillerne under ingen omstændigheder var klar over fejlen. Det samme gælder Tricked som organisation og Mousesports.«

Statement about my use of the coaching bug during my time with Tricked (2018)



I am truly sorry and I would like to apologize to the teams, all the fans out there, the whole community, Tricked, Mousesports, the players, my family and friends and everyone.. https://t.co/MLsB5o8Y2P — Rejin (@RejinCS) September 4, 2020

Fredagens udmelding kommer kun få dage, efter en anden skandale chokerede Counter Strike-verdenen.

For tidligere på ugen kom det nemlig frem, at den danske træner for Heroic, Nicolai '⁠HUNDEN⁠' Petersen, er blevet tildelt et års karantæne for at have gjort brug af samme metode som Allan 'Rejin' Petersen.

Det skete blot et døgn, efter Heroic vandt den prestigefyldte turnering ESL Cologne som det første danske hold nogensinde. Den historie kan du læse mere om HER.