⁣ Under sloganet ”To the Stars” er det danske esportshold Astralis de seneste år blevet et internationalt storvindende hold med store resultater i computerspillet Counter Strike: Global Offensive.⁣ ⁣ ⁣ For tiden rangerer holdet som verdens bedste, og i dag besøgte Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Prins Christian Astralis-holdet under deres træningsdag i København. Den mentale og fysiske sundhed er afgørende for esportsatleter, når de i konkurrencer på et splitsekund skal tænke klart og analysere, kommunikere og reagere under pres. Derfor foregår meget af holdets forberedelse væk fra computerskærmene og i stedet sammen med fysiske trænere, sportspsykologer og diætister. Under dagens besøg deltog Prins Christian i en række øvelser sammen med Astralis-spillerne Peter "dupreeh" Rasmussen og Jakob "JUGi" Hansen. Her blev der gennemgået eksempler på øvelser, man som esportsatlet kan bruge for at præstere bedre, når man sidder i kampe, der kan vare fra én til syv timer.⁣ Kongehuset©️⁣