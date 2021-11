Astralis har gjort sit for at sikre et gigantisk danskerbrag i Royal Arena lørdag.

Det står klart, efter Astralis besejrede FaZe 2-1 i en dramatisk kamp, der blev fulgt tæt af ellevilde fans i den københavnske arena, der til tider kogte.

Nu er der lagt op til et stort dansk festfyrværkeri i Royal Arena lørdag, hvis et andet dansk hold, Heroic, formår at slå Liquid tidligere på dagen.

Om ikke andet er Astralis videre i BLAST Premier-turneringen, og det er her, vi kan blive vidner til et kæmpe danskerbrag, hvis Heroic gør Astralis kunsten efter.

Men det var ikke nemt for Astralis - langtfra.

Det internationale hold FaZe, der blandt andre tæller danske Finn "Karrigan" Andersen - der i øvrigt tidligere har kaldt sig selv for gamernes svar på Michael Laudrup - blev slået over tre maps, men de danske fanfavoritter var hårdt pressede.

Første map vandt det danske hold 16-10. Men i andet map halsede Astralis efter FaZe, og det blev tabt med 5-16.

Tredje map endte med 16-9.

Danskerholdet har ellers været et stykke fra tidligere tiders storhed, men fredag leverede mandskabet op til den tidligere status som mastodont, da man sikrede sig en videre billet i den københavnske turnering.

Her skal de som sagt møde enten Heroic-holdet eller Liquid.

Fredagssejren betyder, at Astralis skal vinde to kampe endnu for at vinde turneringen, hvor vindeholdet indkasserer en check på cirka 1,5 millioner kroner.