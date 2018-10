I B.T.s nye miniserie 'De nye superstjerner' møder vi tre af Danmarks nye store helte. Det populære skydespil Counter-Strike er vokset enormt de seneste år, og Danmark er med helt fremme i kampen om både prestige og millioner af kroner.

I første afsnit møder vi Danmarks og måske endda verdens bedste spiller, Nicolai 'dev1ce' Reedtz fra Astralis, der blandt andet fortæller, hvordan det er at give afkald på noget af det tætteste, man har.

Seks timers træning om dagen fem eller seks gange om ugen. Sådan ser skemaet ud for verdens i øjeblikket bedste Counter-Strike-hold, Astralis. Og læg så dertil mellem 120 og 150 rejsedage om året.

Herunder kan du se og høre Nicolai Reedtz fortælle, hvorfor det nogle gange er svært at være 'stjernespilleren':



Sådan er hverdagen for Nicolai Reedtz, der går under navnet 'dev1ce'. For selvom man har millioner af fans, får store oplevelser rundtomkring i verden og har kæmpe triumfer på cv'et, så er livet som superstjerne ikke altid nemt. Det fortæller den danske superstjerne i et interview til B.T.

»Min familie ser jeg ikke så tit, hvilket er noget, som rammer mig hårdt. Det er super nederen. Det er noget, som jeg stadig prøver at finde en balance med. Men realiteten er, at jeg kun ser dem, når jeg har nogle længere pauser, hvilket næsten kun er sommer- og juleferien,« fortæller 'dev1ce', der til daglig bor i Stockholm med sin svenske kæreste.

dev1ce Navn: Nicolai Reedtz Født: 8. september 1995 i Vejle (23 år gammel) Bopæl: Stockholm Hold: Astralis Rolle: AWP (sniper, red.) Største sejre: ELEAGUE MAJOR 2017 i Atlanta og FACEIT MAJOR 2018 i London Præmiepenge: 929.545.97 dollar / 6.095.545 kroner Professionel siden: 2013 Følgere på sociale medier: Twitter: 231.000 - Instagram: 123.000 - Facebook: 44.000 Kilde: Liquipedia.net / esportsearnings.com

Nicolai 'dev1ce' Reedtz præsterer dag efter dag uge efter uge på allerhøjeste niveau sammen med sine fire holdkammerater på Astralis, der i 2018 for alvor har slået sig fast som verdens absolut bedste hold.

Her kan du se og høre Nicolai Reedtz fortælle, hvorfor han hedder 'dev1ce':



Men at være verdens bedste betyder også, at der skal prioriteres.

»Jeg vil helt sikkert ønske, at jeg havde mere tid sammen med dem (familien, red.), men det kan jeg bare ikke, som situationen er lige nu,« siger 'dev1ce'.

Inden for den seneste måned har Astralis, med Nicolai Reedtz som den helt store stjerne, fejet al modstand væk. Først vandt de FACEIT Major 2018 i London, der svarer til VM i Counter-Strike, hvorefter de også vandt den store BLAST Pro Series-turnering i Istanbul.

Her kan du se og høre Nicolai Reedtz forklare, hvilken rolle han har på holdet:



Ved begge lejligheder var 'dev1ce' et niveau over alle andre, og han kunne ud over den samlede sejr glæde sig over at blive kåret til MVP (Most Valuable Player, red.) ved begge turneringer.

En af måderne for at kunne præstere sit absolut bedste ved turneringer er for 'dev1ce' at 'glemme' hjemmefronten og i stedet fokusere på at præstere.

»Ved turneringer lukker og slukker man stort set bare for følelserne. Det kontakt, jeg har derhjemme, er med min kæreste og så min familie en gang imellem, men det er meget kold snak så at sige. Det gør jeg for at kunne holde præstationen uberørt af hjemmefronten,« fortæller han.

Følg med torsdag, når vi præsenterer andet afsnit af 'De nye superstjerner'. Her møder vi Valdemar 'Valde' Bjørn Vangså fra North.