Regeringen præsenterede lørdag sin nationale strategi for esport, der skal sikre 'Danmarks position som internationalt førende'. Men er Danmark virkelig så gode til esport, som vi tror?

Det mener i hvert fald kulturminister Mette Bock (LA).

»Vi kan jo se, at vi har nogle gamere, der ligger helt i verdenseliten allerede i dag. Så på den måde er vi virkelig langt, hvis vi ser på den professionelle del af strategien,« siger Mette Bock til B.T..

I den national strategi for esport hedder det, at der skal nedsættes et panel, som kommer med anbefalinger til løsninger på de udfordringer, der er i esporten. Det skal sikre, at Danmark er førende internationalt – ligesom der sikres vækst- og talentudvikling.

Panelet kommer til at bestå af flere esportsorganisationer, ministerier, skoler, virksomheder og interesseorganisationer som DGI og Anti Doping Danmark.

Du siger, at vi er en del af verdenseliten allerede i dag. Men umiddelbart er det kun Astralis, der som dansk hold topper. Er det med et hold som Astralis in mente, at den her strategi er nødvendig?

»Det er klart – og det ser vi også, når vi eksempelvis vinder VM i ishockey – at når vi gør os gældende internationalt, så er der en forøget interesse. Men vi lever også i en digital tid, der bare giver medvind til det her. Så vi skal vejlede de unge i en retning, der gør, at de måske kan udvikle kompetencer, de kan bruge uden for gamingen.«

Lader I jer ikke bare rive med, nu det går godt for Astralis? For når man ser på den helt store esportsscene, har Danmark jo ikke et hold blandt de 10 største i verden.

Astralis er ikke de største Danske Astralis er efterhånden blevet et husholdningsnavn på samme niveau som Brøndby og FC København herhjemme. Det danske esportshold har tidligere fortalt, hvordan de sælgere flere trøjer end størstedelen af Superliga-klubberne. Men kigger man ud i verden, er Astralis ikke så stor en esportsorganisation, som vi måske gør det til. For kigger man på hvilke hold, der har vundet den største mængde præmiepenge i esport, kommer Astralis end ikke i top-15. Det gør i stedet hold som amerikanske Team Liquid (172 millioner kroner), Evil Geniuses (142 millioner kroner) og Team OG (118 millioner kroner) - Astralis har til sammenligning tjent 43 millioner kroner. I esport er CS:GO (det spil Astralis spiller, red.) heller ikke den mest populære esport. Det er i stedet Dota 2, der har den dobbelte præmiesum. Og i 2019 forventer man også, at spillet Fortnite vil overgå CS:GO og potentielt Dota 2 i præmiesum.

»Selvfølgelig er vi langt efter. Men hvis du ser på badminton, tennis og håndbold, er det klart, at det er godt at have rollemodeller og drømme. For langt de fleste, der er aktive i esporten, er det bare en del af deres liv, der handler om mange andre ting også. Som med al sport er det kun en lillebitte del, der bliver eliteudøvere. Men det er altid godt at have drømme at række ud efter.«

I strategien er der afsat 10 millioner, 'der skal sætte skub i projekter, der styrker Danmarks position som førende esportsnation'. Kan du forstå, hvis man som udenforstående tænker, at det er en strategi, der primært er baseret på Astralis' og RFRSH's succes lige nu?

»Nej, det kan jeg sådan set ikke. Vi ser jo inden for de forskellige forbund, at hver gang man vinder en medalje eller et mesterskab, så griber organisationerne muligheden for at få andre til at interessere sig for den sportsgren. Og så giver det et boost. Det synes jeg da kun er positivt. Man skal bruge enhver anledning og rollemodeller til at udvikle tingene. Så det er ikke et spørgsmål om, at det præcis er Astralis' eller RFRSH's måde at gøre tingene på, der er den rigtige.«

Følger du selv med i esport? Og kender du nogen hold ud over Astralis?

(ARKIV) Det danske esportshold Astralis fejrer sejren i the ELEAGUE: Counter-Strike: Global Offensive Major Championship finals i Atlanta, Georgia, USA, den 29. januar 2017.

»Jamen, jeg kender ikke mange esportshold. Men det er ikke en nødvendighed, at man selv er dybt inde i det. Jeg har som kulturminister ansvaret for hele idrætsområdet, og der er rigtigt mange grene af det her, jeg ikke er dygtig til eller har kendskab til. Men det er heller ikke nødvendigt. Det er nødvendigt at sikre rammerne, som vi kan udvikle os under.«

Jeres strategi taler primært til et nyt, ungt publikum. Det virker lidt, som det er et populistisk tiltag for at fange de unge vælgere?

»Det her har jeg arbejdet med, siden jeg blev kulturminister for mere end to et halvt år siden. Så der er intet valg i det her overhovedet. Jeg stiller ikke op til Folketinget, så jeg har kun en interesse i at skabe gode rammer for esportens udvikling.«

Hvis vi ser bort fra de store hold, hvorfor er en national strategi for esport så vigtig?

»Det er, fordi det er et område, der bygger på en helt ny grund. De traditionelle strukturer, der er inden for sport og idræt, passer ikke ind i det, der foregår i esporten. Det er født på en ny tids præmisser, og det vil sige, at der er mange forskellige interesser og retninger, det udvikler sig i. Derfor bliver vi nødt til at have et overblik over det,« siger Mette Bock og fortsætter.

»Derfor nedsætter vi det her panel i stedet for at handle hurtigt og gøre noget, der ikke passer ind i de rammer, vi ser i dag.«