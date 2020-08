Den danske Counter-Strike-stjerne Markus Kjærbye har fundet ny arbejdsgiver.

Og det er ikke hvilket som helst hold. For den 22-årige stjerne har efter sigende landet en aftale med storholdet FaZe.

Det skriver det anerkendte Counter-Strike-medie HLTV.

For bare en måned siden kom det frem, at Markus Kjærbye og den danske organisation North valgte at gå hver til sit.

22-årige Markus Kjærbye (ARKIVFOTO). Foto: Kevin C. Cox Vis mere 22-årige Markus Kjærbye (ARKIVFOTO). Foto: Kevin C. Cox

»Det er med tungt hjerte, at vi siger farvel til 'Kjaerbye'. Han er på sine bedste dage ikke kun en af ​​de bedste i verden, men også en god holdkammerat og en inspirerende kollega,« udtalte Christian Engell, der er Performance Manager i North, dengang.

Bruddet skete på baggrund af en hård periode for den danske stjerne, efter han i maj valgte at holde en pause fra computerskærmen.

Årsagen var helbredsproblemer i form af mavesmerter, åndedrætsbesvær og brystkramper, men hovedpersonen selv understregede dog, at karrieren langt fra var forbi.

En karriere, der ifølge HLTV nu ser ud til at blive genoptaget allerede ved ESL One i Køln, Tyskland 18 august.

Her skulle den danske profil angiveligt få sin debut for det amerikanske Counter-Strike-hold.

Skiftet kommer efter sigende til at betyde, at Aurimas 'Bymas⁠' Pipiras vil blive skubbet ud af FaZe-holdet.

Markus Kjærbye vakte i januar 2018 stor opsigt, da han tog det 'forbudte' skifte fra Astralis til rivalerne fra North.