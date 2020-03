Astralis tager drastiske metoder i brug.

De danske verdensstjerner inden for Counter-Strike kommer, ifølge det store Counter-Strike-medie HLTV.org, til at hente en ny spiller.

Her skulle der være tale om danske Patrick 'es3tag' Hansen, der slutter sig til holdet fra holdet FunPlus Phoenix, der består af de spillere, der for få uger siden tørnede ud som Heroic.

Men det betyder ikke, at Astralis kommer til at fyre en af deres nuværende fem spillere.

Patrick 'es3tag' Hansen. Foto: B.T. Vis mere Patrick 'es3tag' Hansen. Foto: B.T.

Ifølge HLTV vil Astralis ekstraordinært arbejde med et hold af seks spillere, selvom der kun spilles med fem på et hold.

Astralis har gennem de seneste måneder ikke præsteret på det niveau, der har sikret dem tre Major-trofæer i træk plus diverse andre turneringssejre og dermed millioner af kroner.

For nyligt mistede Astralis også førstepladsen på verdensranglisten til det østeuropæiske hold Natus Vincere.

At have seks spillere omkring et Counter-Strike-hold er yderst usædvanligt.

Ofte ses det, at en spiller på kontrakt er blevet bænket og altså ikke som sådan har noget med holdet at gøre, men i dette tilfælde vil Astralis angiveligt arbejde mod løbende at skifte ud på holdet alt efter form, modstander og lignende.

Endnu er der ikke meldt noget ud, og hverken Astralis eller Heroic har ønsket at kommentere historien over for HLTV. B.T. har ligeledes været i kontakt med Astralis, der oplyser, at de ikke kommenterer på rygter.

Ifølge HLTV sætter det også FunPlus Phoenix i en ekstremt svær situation. De danske spillere er netop blevet købt af den kinesiske organisation fra Heroic og er lige nu i USA for at spille med i turneringen Flashpoint.

Nu overvejer FunPlus Phoenix dog at droppe den handel, man har lavet med Heroic, og de fire øvrige spillere - Marco 'Snappi' Pfeiffer, Casper 'cadiaN' Møller, Johannes 'b0RUP' Borup og Martin 'stavn' Lund - vil formentlig vende tilbage til Heroic.