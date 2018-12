Tegnebrættet i hånden. Headsettet på. Selvsikker. Og med en knyttet næve.

Det er sådan Astralis’ træner, Danny ‘zonic’ Sørensen, ofte ses. Bag de fem stjernespillere, står han som lederen, der hjælper sit hold til triumf efter triumf ved de største Counter-Strike-turneringer i verden.

De sidste knap tre år har han stået i spidsen for et mandskab, der allerede nu vil blive betegnet som et af verdens mest succesfulde hold i Counter-Strikes historie.

Og når spillere, sportsdirektører og eksperter skal forklare årsagen til holdets enorme succes, så er det åbenlyse svar naturligvis de fem stjernespillere. Men spørger man dem, bliver der også ofte peget i en anden retning. Mod ham i baggrunden på scenen. Ham med tegnebrættet. Danny Sørensen.

Vi er aldrig tilfredse, og vores arbejdsmoral er helt unik. Danny 'zonic' Sørensen

»Det gør mig rigtig stolt, at vi har formået at være så kontinuerlige og har præsteret på et så højt niveau, som vi har. Det har krævet så sindssygt hårdt arbejde. Men alle kigger også på os og kopierer os, så det er snart tid til at gå i tænkeboks igen,« siger ‘zonic’, da B.T. møder ham i Astralis’ træningslokaler.

Og sådan er Danny Sørensen. Glad og stolt, men først og fremmest lidt af en pessimist. Det var han, da han for år tilbage selv var en af verdens bedste Counter-Strike-spillere, og det er sådan, han er nu.

Det skal meget til for at gøre 'zonic' tilfreds, og både ham selv og holdet kan altid gøre det bedre. Det er det, der kendetegner ham som træner.

Det er det, der er en del af hemmeligheden. Den hemmelighed, der det sidste år har skabt et hold, der i øjeblikket er niveauer over alle andre, og som har vundet hele otte store turneringer i 2018 - inklusiv en major, der svarer til VM i Counter-Strike.

Astralis vandt FACEIT Major 2019 i London - årets største og mest prestigefyldte turnering. Foto: LAUREN HURLEY Vis mere Astralis vandt FACEIT Major 2019 i London - årets største og mest prestigefyldte turnering. Foto: LAUREN HURLEY

»Vi har prøvet at være nummer et før, og den position vil vi ikke miste igen. Det kan jeg tydeligt mærke på drengene, og det er også derfor, vi arbejder så ekstremt hårdt. Vi er aldrig tilfredse, og vores arbejdsmoral er helt unik. Det er det, der er vores hemmelighed,« fortæller Danny ‘zonic’ Sørensen.

Den rolige og karismatiske træner fortæller, at det hårde arbejde indebærer mange elementer. Træningstimer foran skærmen, mental træning og fysisk træning. Men ét element overstråler de andre. Forberedelsen.

Her er Danny ‘Zonic’ Sørensen nemlig nådesløs, og det stiller store krav til både ham selv og hans spillere.

»I forberedelsen adskiller vi os fra de andre. Det er et halvt år siden, vi sidst har mødt en modstander, hvor vi ikke har været forberedt på et map (en bane, red.). Jeg laver altid fem rapporter inden hver kamp, som spillerne skal læse og forstå.«

Der er ingen, der bruger det så aktivt og avanceret, som vi gør. Danny 'zonic' Sørensen

Fem rapporter, fordi der er fem mulige baner, som de kan komme til at spille på. Faktisk er der syv baner i alt, men begge hold skal som oftest fjerne to baner, inden kampen går i gang. Og her har Danny og drengene altid en klar ídé om, hvilke maps de ikke kommer til at spille.

Hver rapport er på mellem to og to en halv A4-side. Her står der, hvor hver eneste af modstanderholdets spillere som oftest står på banen, hvad de plejer at gøre, og hvad danskerne skal være opmærksomme på.

»Jeg kender kun til det andet danske hold North, som lægger så mange kræfter og tid i forberedelsen, som vi gør. Der er ingen, der bruger det så aktivt og avanceret, som vi gør,« siger han og fortsætter.

»Jeg vil overlade så lidt som muligt til tilfældighederne, og derfor ligger rapporten der hver eneste gang. Inden kampen gennemgår vi den så sammen og diskuterer, hvordan kampen skal gribes an,« fortæller Danny Sørensen.

Og det har virket. Astralis har fejet al modstand af banen gennem det meste af 2018. Det er selvfølgelig også noget, der er blevet bemærket. Fredag - dansk tid - er ‘The Game Awards’ i gang i Los Angeles, og her er Danny ‘zonic’ Sørensen nomineret som årets bedste esportstræner.

»Det er jeg meget beæret over. Det er utrolig fedt at få den anerkendelse, men det er ikke kun mit arbejde. Det er også spillerne og i høj grad også organisationen bag os. De har også en stor ære i det her,« siger Danny Sørensen, der vil være i Odense, når kåringen finder sted.

Ham og holdet deltager nemlig i denne uge i ESL Pro League Finals 2018, hvor hele verdenstoppen er repræsenteret.

Og hvis nogen skulle mistænke holdet for at være metaltrætte efter et succesfuldt år, så kan man godt tro om igen.

Torsdag spillede de sig nemlig videre til semifinalen, og Astralis øjner dermed deres niende store triumf i år.

Vinder de, kan de samtidig indkassere en præmiecheck på cirka 1,6 millioner danske kroner.

Du kan se, om 'zonic' og hans fem stjernespillere har forberedt sig godt nok, når det for alvor spidser til i weekenden. Danny Sørensen har i hvert fald tegnebrættet klar.

ESL Pro League Finals 2018 i Odense sendes på lørdag fra klokken 15.15 på DR3.