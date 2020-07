Slut. Færdig. Ikke mere.

Ifølge B.T.s oplysninger er flere af de største arrangører af Counter-Strike-turneringer godt og grundig trætte af spillerorganisationen CSPPA, som danske Mads Øland står i spidsen for.

Arrangørerne Flashpoint og ESL er således parate til at rive alle former for aftaler i stykker med den internationale topboss og hans globale spillerforening. Det fortæller flere uafhængige kilder til B.T.

Årsagen skal findes i den ageren, som Mads Øland og hans folk særligt har haft siden januar, hvor den tidligere mangeårige direktør for Spillerforeningen i stedet blev direktør for The Counter-Strike Professional Players' Association, CSPPA.

Flere af holdene bag den store turnering ESL Pro Leauge vil ikke længere arbejde sammen med Mads Øland og CSPPA. Foto: BRANDON WADE Vis mere Flere af holdene bag den store turnering ESL Pro Leauge vil ikke længere arbejde sammen med Mads Øland og CSPPA. Foto: BRANDON WADE

Som blandt andet B.T. tidligere har beskrevet, så har Mads Øland og hans folk nemlig ikke alene arbejdet som en spillerforening, men også som agenter gennem foreningen DEF-Sport, hvor han ligeledes er direktør.

Her har de forhandlet kontrakter på plads for individuelle spillere og taget penge for det.

I den forbindelse har Mads Øland udtalt, at det aldrig har været hemmeligt, og at det er en almen praksis hos spillerforeninger over hele verden, at man også har en forening tilknyttet, der leverer agentydelser.

Men ifølge flere holdejere skaber det en konkurrenceforvridende situation, og det duer ikke. Det mener blandt andre Nicolas Maurer, der er CEO for det franske storhold Vitality:

»Hvis nogen fungerer som en spillerforening for alle spillere, men også er et agentur for nogle, så er det en interessekonflikt. Vi har brug for, at spillerne har en plads ved bordet, men hvis kontraktdetaljer for gruppen kan misbruges til fordel for nogle få, kan holdene og gruppen af spillerne ikke beskyttes retfærdigt under processen. Det er ikke den rigtige måde at strukturere vores konkurrenceprægede miljø på,« siger han.

Den svenske organisation Ninjas in Pyjamas (NIP) mener også, at Counter-Strike lige nu står i en vanskelig situation, når det kommer til CSPPA.

»Jeg er stor fortaler for en interesseorganisation. Der skal kæmpes for spillerne og deres interesser, så det kan jeg kun bifalde, og jeg byder det velkommen. Det er vigtigt. Men du kan ikke både varetage alle spillernes interesser og samtidig være et agentur. Det holder ikke, og hvis det er tilfældet, så kan vi som organisation ikke stå inde for det,« siger COO Jonas Gundersen.

Ifølge Mads Øland var hold som NIP og Vitality sammen med flere andre hold, der nu spiller i ESL-ligaen ESL Pro League, klar over, at CSPPAs folk også arbejdede i DEF-Sport, men det afviser holdene.

Mads Øland var i knap 30 år direktør for fodboldspillernes fagforening, Spillerforeningen. I januar blev han så ansat fuldtid som direktør for The Counter-Strike Professional Players' Association. Foto: Keld Navntoft Vis mere Mads Øland var i knap 30 år direktør for fodboldspillernes fagforening, Spillerforeningen. I januar blev han så ansat fuldtid som direktør for The Counter-Strike Professional Players' Association. Foto: Keld Navntoft

Allerede onsdag i sidste uge kom det første tegn på, at der er splid i forholdet mellem arrangørerne og CSPPA.

Her kom det nemlig frem, at Counter-Strike-turneringen Flashpoint trækker 165.000 dollars, svarende til 1,1 mio. kroner, tilbage, efter turneringen har fattet mistanke om, at CSPPA arbejder i det, de mener er en interessekonflikt.

I brevet skriver turneringen blandt andet, at folk i CSPPA’s ledelse har ageret agent for visse spillere i ligaen, hvilket underminerer idéen om, at alle spillere i ligaen er præsenteret ligeligt af spillerforeningen.

Noget, CSPPA sidenhen gik ud på Twitter og afviste blankt.

Men det er altså ikke kun Flashpoint, der har tænkt sig at gå hårdt mod hårdt.

Både Blast og ESL, der råder over nogle af de største turneringer, kan heller ikke se meningen i at samarbejde og forhandle med en spillerforening, der også har kommercielle interesser. Sådan lyder det fra flere centrale kilder, som B.T. har talt med.

Blast har sågar aldrig haft en aftale med CSPPA af samme grund.

B.T. har været i kontakt med direktør for CSPPA Mads Øland, der udtaler:

»DEF-Sport har repræsenteret Astralis-spillerne og deres coach i en del år og hjulpet dem med deres sidste to kontraktindgåelser med Astralis. Det ved alle i CS:GO-branchen. Jeg er sikker på, at spillerne og deres coach har været super glade for den hjælp, hvilket selvfølgelig er vigtigt,« siger han til B.T og fortsætter:

»Vi går i dialog med de hold og turneringsarrangører, der nu udtrykker kritik af den rådgivning, som henholdsvis DEF-Sport og CSPPA tilbyder til sine medlemmer. Både DEF-Sport og CSPPA er spillerdrevne organisationer, hvor der sidder spillerrepræsentanter i bestyrelserne. Så i sidste ende er det op til spillerne at beslutte, om der skal ske ændringer i forhold til den rådgivning, som vi yder medlemmerne. Nu vil vi lytte til holdene og arrangørerne i branchen, og så må vi se på, hvordan vi kan indrette os bedst. Vi ønsker et godt samarbejde med både hold og arrangører.«

Mads Øland har ikke ønsket at svare på opfølgende spørgsmål.