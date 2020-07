Den yderst populære Twitch-streamer og tidligere World of Warcraft-spiller Byron 'Reckful' Bernstein er torsdag afgået ved døden.

Det bekræfter hans ekskæreste, der fortæller, at der er tale om selvmord.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder New York Post.

'Reckful' er anerkendt som af de bedste spillere nogensinde i computerspillet World of Warcraft, hvor han i hele seks sæsoner endte som den bedst rangerede spiller. Efterfølgende havde han stor succes med at streame på Twitch, hvor han spillede forskellige spil til stor begejstring for sine hele 936.000 følgere.

Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen Sind. Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen. Kilde: sind.dk

Han gjorde sig også bemærket med sin podcast 'Tea Time', hvor han interviewede forskellige personligheder fra esportsverdenen.

Bekymringerne for Byron 'Reckful' Bernstein begyndte torsdag eftermiddag, da han i to opslag til sine 400.000 følgere på Twitter gav udtryk for, at han havde det svært.

Tilbage i 2018 fortalte den kendte gamer åbent om, hvordan han som blot seksårig mistede sin bror, der begik selvmord.

Her delte han også ud af sine mange mentale udfordringer, der blandt andet involverer depression, ligesom han også fortalte, at han var bipolar.

Tusindvis af spillere samles torsdag inde i spillet 'World of Craft', hvor man inde i kirker hylder 'Reckful'. Foto: Privatfoto Vis mere Tusindvis af spillere samles torsdag inde i spillet 'World of Craft', hvor man inde i kirker hylder 'Reckful'. Foto: Privatfoto

I de seneste timer er det således væltet ind med opslag på Twitter, hvor kendte gamere, streamere og venner hylder 'Reckful', ligesom mange personligheder i esportsverdenen har delt telefonnummeret, man skal ringe til, hvis man døjer med selvmordstanker.

'Knust. Stadig i chok. Har frygtet at denne dag måske kunne komme. Hvil i fred, Byron. Jeg elsker dig,' skriver den kendte streamer Andy Milonakis eksempelvis.

Derudover samles tusindvis af spillerne torsdag aften dansk tid virtuelt i forskellige kirker i 'World of Warcraft' for at hylde en af spillets største spillere. Det fortæller flere personer, B.T. har været i kontakt med.

Byron 'Reckful' Bernstein blev 31 år gammel.