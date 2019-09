Det danske Counter-Strike-hold Tricked overraskende i denne uge alt og alle, da de til en turnering i Budapest gik hele vejen.

I søndagens finale besejrede de fem danske drenge polske Virtus Pro efter en tæt kamp, og dermed kan de nu rejse hjem med lidt af en pose penge i bagagen - hele 165.500 dollars svarende til lige under 1,2 millioner kroner.

Tricked er på papiret blot Danmarks femtebedste hold med en placering som nummer 23 på verdensranglisten, men det holdt dem altså ikke fra at levere Counter-Strike i verdensklasse i denne uge.

Undervejs i turneringen V4 Future Sports Festival 2019 slog Tricked blandt andre det brasilianske storhold MIBR, inden de i finalen gjorde det onde ved Virtus Pro.

Søndag startede det danske hold ellers med at komme bagud, da de på det første map (bane, red) tabte 16-12, inden de kom stærkt igen og vandt henholdsvis 16-10 og 16-11.

Det er det danske holds klart største præstation som hold, og derfor betyder sejren også ekstra meget for holdet. Det fortæller Trickeds holdkaptajn, Nicolai 'HUNDEN' Petersen til B.T.

»Det er mega fedt, at vi står som vindere af den her turnering. Vi vidste, at vi kunne matche mange af holdene, men vi turde aldrig drømme om sejren. Den her sejr betyder alt for os. Vi kan kun se fremad, efter så stor en sejr, og vi glæder os til at se, hvad fremtiden bringer med så højt et niveau, som vi har,« siger han.

Den danske Tricked-spiller Lucas 'Bubzkji' Andersen blev efter finalen kåret til turneringens MVP (mest værdifulde spiller, red.).

Med turneringssejren forventes det, at Tricked avancerer på verdensranglisten, der fortsat toppes af Team Liquid efterfulgt af danske Astralis.