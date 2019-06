406 dage.

Så længe har danske Astralis været rangeret som verdens bedste Counter-Strike-hold. Men nu går den heller ikke længere.

Mandag aften er HLTVs verdensrangliste nemlig blevet opdateret, og her har det amerikanske stjernehold Team Liquid overhalet de danske drenge.

Til B.T. fortæller træner Danny 'zonic' Sørensen, at faldet på ranglisten ikke kommer som den største overraskelse.

»Vi vil gerne lykønske Team Liquid ovenpå deres sejr i Dallas og førstepladsen på ranglisten. De har kæmpet hårdt for det. Vi har hele tiden været klar over, at det var en sandsynlighed at miste førstepladsen med det program, vi lagde i begyndelsen af året. Det betyder meget at ligge deroppe, men det har aldrig været det vigtigste for os.«

Team Liquid er de seneste uger rykket tættere og tættere på Astralis, og søndag vandt de så turneringen Dreamhack Masters i Dallas efter en finalesejr over finske ENCE.

Astralis-mandskabet deltog ikke selv i turneringen i USA. Og det er et helt bevidst fravalg, fortæller 'zonic'.

»Vi vil deltage i de rigtige turneringer for os frem for at deltage i det hele. På den måde er vi bedst forberedte og har det største mentale og fysiske overskud. Det er den model, vi arbejder efter, og sådan vi skaber de bedste resultater,« siger han.

Længe har Counter-Strike-fans været vant til at se Astralis sådan her. Med pokal i hånden. Nu er spørgsmålet så, om de bedste dage er forbi. Vis mere Længe har Counter-Strike-fans været vant til at se Astralis sådan her. Med pokal i hånden. Nu er spørgsmålet så, om de bedste dage er forbi.

Astralis-stjernerne har ellers været altdominerende i over et år stærkest illustreret ved, at de har vundet de seneste to Majors, der regnes som den største og vigtigste turnering overhovedet.

Faktisk har de været så gode, at man har talt om en Astralis-æra.

Men efter en god start på 2019 har de danske stjerner været anderledes vaklende i deres præstationer med en femteplads og senest en andenplads ved Blast Pro Series-turneringerne i henholdsvis Miami og Madrid.

Men selvom de nu må tage til takke med en position som verdens næstbedste hold, så fokuserer holdet ikke på, om æraen er slut eller ej.

Foto: Cooper Neill Vis mere Foto: Cooper Neill

»Det er blevet sådan et ord, alle vil have, vi forholder os til, men helt ærligt er det ikke noget, vi har sat os og defineret. Vi lader andre tale om den slags og diskutere, hvad det betyder - vores vigtigste opgave er at præstere på serveren. Det er det, der betyder noget, og så må resultaterne og historien være dommer over, hvordan man beskriver det, vi gør.«

Astralis næste chance for at bevise sit værd bliver til ECS-finalerne i London, der begynder torsdag den 6. juni. Og her kommer de danske stjerner velforberedt, efter de har ikke været i ilden de sidste tre uger.

»Målet for Astralis handler ikke om førstepladsen på ranglisten, men om at præstere det bedste, vi kan, i de turneringer, vi deltager i. Den næste i London kommer vi meget forberedte til. Derefter skal vi spille ESL Pro League i Montpellier og så ESL Cologne. Det er dét, vi prioriterer højest lige nu.«

Perioden på verdensranglistens førsteplads er den længste, siden den blev introduceret tilbage i 2015.