Lige nu undrer fans sig verden over. Hvad sker der med den danske esportsorganisation North?

Prøver man mandag at komme ind på deres hjemmeside, bliver man nemlig mødt af en fejlmelding, ligesom alle opslag på deres Twitter-profil er væk. Kigger man på deres Instagram og Youtube er billedet det samme.

Det har skabt massevis af spørgsmål på de sociale medier. Eksempelvis har esportsjournalisten Richard Lewis på Twitter spurgt, hvad der foregår.

'Counter-Strike-organisationen North har slettet alle deres tweets, profilbillede, og nu viser deres hjemmeside en 404-fejl. Er de blevet hacket, er det en opdatering, eller er de ved lukke?,' spørger han.

Stjernespilleren Markus Kjærbye har med nyt tweet skabt yderligere spekulationer omkring Norths fremtid. Foto: North Vis mere Stjernespilleren Markus Kjærbye har med nyt tweet skabt yderligere spekulationer omkring Norths fremtid. Foto: North

Der er særligt mange, der spekulerer i, om det danske storhold er ved at lukke ned, og de spekulationer blev ikke mindre, da Norths stjernespiller Markus Kjærbye mandag tweetede en trist emoji.

Norths Counter-Strike-hold befinder sig lige nu på en 20. plads i verden og har længe haft svært ved at leve op til de høje forventninger, der er med stjernespillere på dyre kontrakter.

De sluttede dog alligevel året af med en sejr i Sevilla.

Alligevel har 2019 været et turbulent år for North, der undervejs smed holdkaptajnen Casper 'cadiaN' Møller af holdet, inden profilen Valdemar 'valde' Vangså senere på året også forlod mandskabet.

Derudover har organisationen, der er ejet af FC København og Nordisk Film, for nyligt også skiftet ud i toppen af ledelsen. Både direktør Christian Sørensen og sportsdirektør Jonas Svendsen forlod således North sidst på året.

Men mens nogle tror på, at der er tale om en lukning af holdet, er der dog også flere i kommentarfelterne, der gætter på, at der er tale om en relancering af deres brand.

Det danske hold har for nyligt også lagt små teaser-videoer ud slagordene: 'Vi er ambitioner, vi er mod, vi er udholdenhed.' Det kunne i hvert fald tale for, at holdet ikke er på vej til at dreje nøglen om.

B.T. har været i kontakt med Norths pressechef, Christian Slot, der oplyser, at de ikke har nogle kommentarer.