En bombe har torsdag aften ramt Counter-Strike-verdenen.

Danmarks næstbedste hold, MAD Lions, har nemlig valgt at bænke deres holdkaptajn, Nicolai 'HUNDEN' Petersen, og han er dermed ikke længere en del af det aktive mandskab.

Det skriver det anerkendte Counter-Strike-medie HLTV, der har fået oplysningerne bekræftet.

Nyheden kommer som et kæmpe chok, eftersom det danske mandskab de seneste måneder har imponeret stort og er kravlet længere og længere op ad verdensranglisten.

De fem danske drenge ligger således nummer 11 på den officielle liste, hvilket også er Mad Lions højeste placering nogensinde.

Det var tilbage i november, at de fem danske drenge blev solgt for, hvad der blev beskrevet som et historisk millionbeløb.

Dengang spillede de for den danske organisation Tricked, men blev derefter købt af MAD Lions.

Beslutningen om at bænke 'HUNDEN' kommer en uge efter, at mandskabet røg ud af den store IEM Katowice-turnering, hvor de endte på en placering mellem 9 og 12 efter en enkelt sejr efterfulgt af to nederlag.

Inden da så det dog mere end imponerende ud for MAD Lions, hvor de blandt andet kom frem til flere semifinaler.

De har ligeledes heller ikke meldt ud, hvad årsagen til bænkningen af 'HUNDEN' er, men MAD Lions-spilleren 'Bubzkji' har i et nu slettet opslag på Twitter forklaret, at det ikke var trænerens beslutning, men derimod en holdbeslutning.

Danmarks næstbedste Counter-Strike-hold står dermed uden en in-game leader og har endnu ikke meldt ud, hvem der kommer til at erstatte kaptajnen.

Dermed består MAD Lions lige nu af følgende fire spillere:

Lucas 'Bubzkji' Andersen

Frederik 'acoR' Gyldstrand

Rasmus 'sjuush' Beck

Fredrik 'roeJ' Jørgensen

Det danske mandskab skal allerede i ilden på lørdag, når de i Minor-kvalifikationen møder tyske Sprout i forsøget på at spille sig et skridt nærmere årets første Major - årets vigtigste turnering.