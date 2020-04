Skuffende resultater og et mislykket salg af holdet.

2020 er langt fra startet, som det danske Counter-Strike-hold Heroic havde ønsket, og nu tager de konsekvensen.

Søndag oplyser de på deres hjemmeside, at 24-årige Patrick 'es3tag' Hansen og 29-årige Marco 'Snappi' Pfeiffer er bænket fra det aktive mandskab.

I Counter-Strike er en bænkning synonym med et endegyldigt farvel, og derfor er de to danske stjerner fortid hos Heroic, men altså fortsat på kontrakt.

Det var dog ventet, at 'est3ag' ville blive skiftet ud, da det for få uger siden kom frem, at han fra 1. juli skifter til mægtige Astralis, når hans kontrakt udløber.

Mere overraskende er det, at holdets tidligere kaptajn og erfarne spiller Marco 'Snappi' Pfeiffer må takke af i Heroic-trøjen.

»Marco har været utroligt værdifuld for os i hans næsten et år lange rejse med Heroic, og han vil for altid blive husket som en ægte helt,« skriver de i Pressemeddelelsen.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvilke to spillere der er hentet ind som erstatning, men tidligere har det danske Counter-Strike-medie dust2.dk erfaret, at mandskabet har været på udkig efter Nikolaj 'niko' Kristensen, der senest spillede for Optic Gaming.

Dermed består holdet lige nu af Casper 'cadiaN' Møller, Martin 'stavn' Lund og Johannes 'b0RUP' Borup.

På hjemmesiden oplyses det, at den resterende del af mandskabet vil blive annonceret i næste uge.

Heroic var senest draget til Los Angeles for at deltage i den store turnering Flashpoint, og det blev i den forbindelse annonceret, at den kinesiske organisation FunPlus Phoenix havde købt de danske stjerner.

Den handel gik dog i vasken og derfor er de danske drenge tilbage under Heroic-navnet.

Heroic indtager lige nu en 18. plads på verdensranglisten og dermed Danmarks i øjeblikket tredjebedste hold. Foran sig har de MAD Lions på 13. pladsen, mens Astralis fortsat er placeret som verdens næstbedste mandskab.