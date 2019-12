Den italienske storklub Juventus har indgået et samarbejde med danske Astralis.

Her vil den populære klub, der blandt andet har verdensstjernen Cristiano Ronaldo på holdet, også have et mandskab i den virtuelle verden.

Det oplyser Astralis Group i en pressemeddelelse på den samme dag, som selskabet blev noteret på børsen.

»Vi har over længere tid tiltrukket stor opmærksomhed også fra den traditionelle sportsverden, og med samarbejdet her tager vi et naturligt næste skridt,« siger Astralis-direktør Anders Hørsholt.

Welcome to esports, @juventusfcen



We are looking forward to working with you!



Read more on the agreement here: https://t.co/sjA51Ev07G pic.twitter.com/lWP5lTuMpV — Astralis Group (@astralisgroup) December 9, 2019

Juventus' nye esportsmandskab skal spille deres kampe i fodboldspillet Pro Evolution Soccer (PES), hvor tre spillere vil repræsentere Torino-klubben.

Det nye hold vil ifølge pressemeddelelsen indtræde i den internationale turnering eFootball.Pro med ni andre hold, der blandt andre tæller Arsenal, Bayern München, FC Barcelona, Manchester United.

Derudover vil esportsholdet også deltage i den italienske pendant til eSuperligaen, der i landet kaldes eSerie A TIM, der er forbeholdt topholdene i den italienske liga.

»Vores engagement i esportens verden, via samarbejdet med Konami, giver os ikke blot mulighed for adgang til et nyt, stort publikum, men er også et perfekt eksempel på, hvordan vores fælles syn på markedet og synergierne med vores partnere er en kraftig motor, der vil bringe klubben ind i fremtiden,« siger talsperson for Juventus Giorgio Ricci i pressemeddelelsen.

Astralis er allerede at finde inden for fodboldens verden med holdet Future FC, som blandt andre har den danske stjerne Fatih Üstün i truppen.

Modsat Juventus' nye hold spiller de en anden digital version end Pro Evolution Soccer - nemlig FIFA.

Astralis Group ejer derudover også et League of Legends-hold med navnet Origen, ligesom de er mest kendt for deres succesfulde Counter-Strike Astralis.

De røg senest ud i semifinalen til ESL Pro League Finals, der blev spillet i Odense.