Astralis fik ikke den drømmestart, de havde håbet på, da der fredag blev spillet de første gruppespilskampe ved Blast Pro Series, der lørdag bliver afgjort foran 12.000 i Royal Arena.

Verdens bedste hold, der består af de fem danskere, Peter 'Dupreeh' Rasmussen, Andreas 'Xyp9x' Højsleth, Lukas 'Gla1ve' Rossander, Nicolai 'Dev1ce' Reedtz og Emil 'Magisk' Reif vandt 'kun' en af holdets to kampe - noget uvant for det ellers totalt dominerende hold.

Men selvom Astralis måtte se sig selv tabe i en uhyre tæt kamp mod det svenske hold NiP, så er alt langt fra afgjort. Ingen hold formåede således at vinde begge deres kampe - og derfor ligger Astralis kun ét point fra en finaleplads.

Og det er slet ikke umuligt at forestille sig, at det danske hold vil være at finde i finalen, når Blast Pro Series for andet år i træk bliver afholdt i København - ligesom de i øvrigt gjorde sidste år, hvor det blev til et nederlag til det brasilianske hold SK Gaming.

Holdet har været altdominerende gennem 2018, hvor de i 27 uger i streg har toppet verdensranglisten. Senest vandt de også Blast Pro Series i Istanbul i overlegen stil.

Astralis skal lørdag spille sine sidste tre gruppespilskampe foran 12.000 tilskuere i Royal Arena mod henholdsvis verdensranglistens nummer to, NaVi, nummer fire, FaZe og nummer 29, Cloud9.

Turneringen starter kl. 14.00 og forventes at slutte senest 23.00. Hele Blast Pro Series kan streames og følges i B.T. Sports liveblog fra 13.30 her på bt.dk.