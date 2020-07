Der gik et chok gennem gaming-miljøet torsdag aften, da det blev bekræftet, at den 31-årige Twitch-streamer og tidligere World of Warcraft-spiller Byron 'Reckful' Bernstein var afgået ved døden.

Kort efter valgte fans af 'Reckful' og det populære spil verden over dog at hylde streameren på deres egen helt unikke måde.

For venner og fjender fra spillets to fraktioner, Alliance og Horde, sænkede for en stund paraderne over for hinanden torsdag aften inde i online fantasy-spillet og mødtes i spillets kirker, hvor de knælede i respekt for den afdøde streamer. Et syn, der er yderst sjældent.

»Det har jeg aldrig set før. At folk på både Horde og Alliance gik ind i kirkerne uden at røre hinanden, det ser man aldrig. Jeg var inde på flere servere, og alle steder stod folk bare uden at gøre hinanden noget,« siger 23-årige Mats Asminn, som er én af de millioner af World of Warcraft-spillere verden over, til B.T.

23-årige Mats Asminn deltog i torsdagens WoW-hyldest til ære for den afdøde streamer Byron 'Reckful' Bernstein. Vis mere 23-årige Mats Asminn deltog i torsdagens WoW-hyldest til ære for den afdøde streamer Byron 'Reckful' Bernstein.

Det specielle syn skyldes 31-årige Byron 'Reckful' Bernsteins død. I World of Warcraft-miljøet hørte Bernstein til blandt de største navne, da han i seks sæsoner endte som den bedst rangerede spiller, og i mange kredse anses han som en af de bedste spillere nogensinde.

»Han er nok det største ikon i World of Warcraft. Jeg kan ikke forestille mig en person, der er mere ikonisk end ham, for han var så tæt på sine følgere og delte så meget af sit liv,« siger Mats Asminn.

'Reckful' har gennem flere år kæmpet med en depression, ligesom amerikaneren var bipolar. Han har gennem sin tid som streamer blandt andet vist videoer fra samtaler med psykologer, og han har delt ud af fortællinger om sin opvækst, hvor hans storebror begik selvmord, da Byron Bernstein var blot seks år gammel.

Torsdag sendte 'Reckful' flere tweets ud, som vækkede bekymring hos streamerens følgere, da han gav udtryk for, at han havde det svært.

Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen Sind. Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen. Kilde: sind.dk

Og senere fortalte en ekskæreste på Twitter, at streameren havde begået selvmord.

Det pludselige dødsfald skabte hurtigt en reaktion på internettet, hvor blandt andet streameren Asmondgold kunne vise billeder fra en fyldt kirke i spillet, som hurtigt gik viralt og fik tusindvis af andre spillere til at følge trop.

Interessen for at møde op i en af spillets kirker for at knæle for den afdøde streamer var så stor, at spillets servere blev sat under pres, fortæller Mats Asminn som selv deltog i hyldesten torsdag aften. Du kan se billeder fra en af torsdagens hyldester nederst i artiklen.

»Det tog mig en evighed at komme hen til kirken, fordi der var så mange på, at serveren 'laggede', så man næsten ikke kunne komme frem,« siger han og tilføjer, at serverne også gik ned på grund af den store spillerskare, der ville på samtidigt.

Afdøde Byron 'Reckful' Bernstein. Foto: Twitter/Reckful Vis mere Afdøde Byron 'Reckful' Bernstein. Foto: Twitter/Reckful

Sådan så det ud flere steder torsdag aften, hvor spillere samledes i kirker i World of Warcraft og knælede for den afdøde streamer. Foto: Screenshot / Twitch - Asmondgold Vis mere Sådan så det ud flere steder torsdag aften, hvor spillere samledes i kirker i World of Warcraft og knælede for den afdøde streamer. Foto: Screenshot / Twitch - Asmondgold

Screenshot fra streameren Asmondgold, der torsdag aften var med til at sprede budskabet om den usædvanlige happening. Foto: Screenshot / Twitch - Asmondgold Vis mere Screenshot fra streameren Asmondgold, der torsdag aften var med til at sprede budskabet om den usædvanlige happening. Foto: Screenshot / Twitch - Asmondgold

23-årige Mats Asminn, der selv har spillet World of Warcraft, siden han var 14, fortæller samtidig, at nyheden om den nu afdøde streamer ramte ham hårdt.

»Jeg har fulgt 'Reckful', siden jeg var 16 år gammel, og jeg har set alle hans videoer. Han har været en kæmpe del af min World of Warcraft-oplevelse, så jeg brød lidt sammen, da jeg sad og så gamle videoer af ham efterfølgende.«