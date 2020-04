Mohamed Daramy er den nykronede konge af FIFA.

Søndag tog den unge angriber sejren i den store EA Sports-turnering i FIFA20 og vandt finalen med 2-1 over Djurgårdens Jesper Karlsson.

20 professionelle fodboldspillere fra Europas største klubber, herunder Chelsea, Liverpool, Porto og Real Madrid, har deltaget i turneringen, der donerer en million dollar, cirka syv millioner kroner, til bekæmpelse af coronavirussen, men ingen var så god som den danske spiller.

»Det er selvfølgelig rigtig fedt at være den første til at vinde denne her turnering. Det er sgu stort. Jeg har altid spillet FIFA, siden jeg var lille, og jeg vidste godt, at Jesper Lindstrøm var god, men ellers kendte jeg ikke til de andres niveau, selv om jeg selvfølgelig havde høje forventninger. Nu skal jeg bare ikke høre fra nogen af mine venner, hvem der er den bedste til FIFA, for det er jeg,« siger den glade FC København-spiller.

FC Københavns Mohamed Daramy er vant til at skulle præstere på stadions rundtomkring i verden, og nu er han vinder af konsolspillet FIFA 20. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere FC Københavns Mohamed Daramy er vant til at skulle præstere på stadions rundtomkring i verden, og nu er han vinder af konsolspillet FIFA 20. Foto: Niels Christian Vilmann

Hans kompetencer bag skærmen blev opdaget af pressechef i klubben Jes Mortensen, lyder det.

»Jeg havde puttet en story på Instagram, hvor jeg udfordrer fans og spillere, og så vandt jeg rigtig mange kampe, som jeg lagde på min story. Så skrev Jes, om jeg ikke havde lyst til at deltage i denne her turnering. Det er vi nu glade for, at jeg sagde ja til,« forklarer Mohamed Daramy, der i finalen mod Djurgården skulle præstere foran mange tusinde mennesker, der fulgte intenst med.

»Jeg vidste godt, at der var mange, der fulgte med, men jeg tænkte ikke over det og havde fokus på at vinde kampen,« tilføjer Daramy, som holdt nerverne i ro og afgjorde sagerne i overtiden med et golden goal.

Efterfølgende har spillere og ledere i FC København lykønsket den nye FIFA20-stjerne.

FC Københavns Mohamed Daramy er vant til at skulle præstere på stadions rundtomkring i verden, og nu er han vinder af konsolspillet FIFA 20. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere FC Københavns Mohamed Daramy er vant til at skulle præstere på stadions rundtomkring i verden, og nu er han vinder af konsolspillet FIFA 20. Foto: Niels Christian Vilmann

Om chefen Ståle Solbakken også så med søndag, er Daramy usikker på.

»Jeg blev modtaget godt i klubben, og folk er super glade for, at jeg vandt. De andre i klubben var rigtig glade for at se mig spille, og de synes, at jeg er god. Det er altid ekstra sjovt at komme til træning, når man har vundet noget stort. Da jeg lavede lækre ting til træning eller scorede, var holdkammeraterne hurtige til at sige 'nå, så er det FIFA-champen'. Ståle var også henne og sige tillykke,« beretter Daramy og fortsætter:

»Jeg ved faktisk ikke, om Ståle havde set kampen. Han sagde bare tillykke. Men de andre havde set kampen. Jeg tror, at de fleste så den,« siger FCK's nummer 11, der nu kan holde fokus på fodbold på græsset, mens alle venter på, at der bliver givet grønt lys til at spille igen.

Ventetiden har gjort, at FC København vil komme ud af perioden med flere profiler tilbage.

Jonas Wind er meldt klar, og det lysner for Nicolai Boilesen og Viktor Fischer, der også har siddet ude med skader.

»Det er selvfølgelig nedtur, at corona-virussen er kommet, men det er godt for os, at vi nu har de skadede spillere tilbage. Det er altid dejligt, at vi får nogle af vores skadede spillere tilbage, og det er også nogle store profiler, vi har haft ude. Jonas Wind havde gang i en rigtig god sæson, inden han blev skadet, og Boilesen spiller alle kampe, så det er selvfølgelig dejligt at have dem tilbage. Vi er en rigtig stærk trup, og det giver bare endnu mere til holdet,« mener Daramy, der kan se frem til styrket konkurrence i FCK's offensiv.

»Det er ekstra konkurrence for mig, men det vil altid være sådan i FCK, at man har svære konkurrenter til alle positioner. I starten var jeg bare indhopper og fik chancen i de små kampe og i pokalen, men nu har jeg kæmpet mig op til at være tæt på startpladserne og ikke kun få 20 minutter. Nu har jeg spillet her længe på førsteholdet, og jeg er ikke en ny person, så folk ved, hvem jeg er, og der er en naturlig respekt for mig. For de ved, hvad jeg kan. Jeg kan godt vise mere, men jeg har vist, hvor højt niveau jeg har, og der skal nok komme mere fra mig. Meget mere,« slår Daramy fast og afslår at bytte støvlerne ud med et joystick foreløbig.

»Ej, jeg er bedre til at spille fodbold.«