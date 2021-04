Det er et corona-ramt Heroic-mandskab, der fredag aften skal op imod det tyske storhold BIG.

For to spillere på det danske hold er nemlig testet positiv for coronavirus.

Det skriver Heroic i et opslag på Instagram.

'Desværre er vores elskede Casper 'cadiaN' Møller og René 'TeSeS' Madsen testet positiv for covid-19 efter gårsdagens (torsdag, red.) kamp mod Pain,' står der i opslaget.

I tested positive for COVID-19. I believe I took every precaution possible, and I am really gutted to have this happen to us. So far, I am ok during the circumstances, and the same goes for @Tesescsgo. https://t.co/ghGxdCvsXW — cadiaN (@caspercadiaN) April 30, 2021

Holdet skriver desuden, at 'TeSeS' ikke har nogen former for symptomer. Dog har holdets kaptajn, 'cadiaN', milde symptomer på coronavirus.

Noget, holdkaptajnen selv har været ude at kommentere på Twitter.

'Jeg mener selv, jeg har taget alle de forholdsregler, der var muligt, og jeg er virkelig ærgerlig over, at det har ramt os. Indtil videre har jeg det okay efter omstændighederne, og det samme gælder for 'TeSeS', skriver Casper 'cadiaN' Møller i opslaget.

Efter dagens testresultat er både spillere og trænere hos Heroic sendt i isolation.

På trods af corona-meldingen, er det stadig planen, at det danske storhold spiller fredagens kamp ved DreamHack Masters Spring klokken 20 mod BIG.