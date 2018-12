Astralis bliver af mange omtalt som det bedste Counter-Strike-hold nogensinde. Brøndby har netop vundet den første udgave af eSuperligaen. Dansk eSport er i rivende udvikling.

Og nu kommer der en ny spiller på banen for at få en bid af kagen.

John Sivebæk, der var en af heltene, da Danmark vandt EM i 1992, kaster sig nu ind i agentarbejdet inden for e-sport.

Det fortæller Sivebæk selv til B.T. Sport.

John Sivebæk var med for Danmark under showturneringen 'Star Sixes' i 2017 - hvor Danmark vandt turneringen.

»E-sport har været meget fremme i medierne, der er kommet tv på, der er startet større ligaer, så vi har snakket meget om, hvad vi kunne bidrage med til de unge spillere, hvor især FIFA har en god synergi til vores verden, hvor vi går og rådgiver unge fodboldspillere. Vi synes, det kunne være spændende at prøve e-sport,« siger John Sivebæk.

I første omgang har Sivebæk Sports Management, der foruden John Sivebæk tæller agenterne Michael Møller Pedersen og Søren Lynge Svendens, fået Tricked ESports Mikkel Hjorth Bach under sine vinger.

Den unge FIFA-spiller tørnede i eSuperligaen ud for Vejle, hvor John Sivebæk har sine rødder. I eSuperligaen tabte Vejle i finalen til Brøndby.

Det er måske ikke så overraskende, at der kommer flere agenter ind i eSport. Agentfirmaet People In Sport, der ligeledes primært har haft fokus på fodbold, har sat sig på en stor del af de danske Counter-Strike-spillere.

Mikkel 'LordHjorth' Bach fejrer en sejr i eSuperligaens finale i Forum over Brøndby. Vejle tabte dog sammenlagt finalen.

Ligeledes er Mads Øland blevet direktør for Counter-Strike-spillernes internationale spillerforening, og for John Sivebæk giver det god mening at gå ind i e-sport med fodbold som baggrund.

»Det er ved at blive meget organiseret, og det er også derfor, vi går med ind i det. Vi ser gerne, det bliver lige så seriøst og organiseret som i almindelig fodbold. Jeg har ikke så meget forstand på spillet, men jeg ved meget om kontraktforhandling og rådgivning, og hvordan man skal agere 'på og uden for banen'.«

Hvad kræver det af dig? Skal du til at sætte dig ind i FIFA-verdenen nu?

Det skal jeg jo på et eller andet niveau. Vi har ikke forstand på at trykke rigtigt på joysticket, men vi kender spillet grundlæggende, og det er mere de ting omkring spillet, vi skal fokusere på. Der kommer på sigt formentligt også noget mere transferarbejde ind, og det har vi også forstand på.

John Sivebæk.

Har du selv spillet lidt FIFA?

»Ja, det er håbløst. Der skal virkelig bruges mange timer på det. For mig virker det i hvert fald meget svært.«

Hvordan er det for dig som tidligere fodboldspiller på højt niveau at se den her gren udvikle sig og vinde indpas?

»Jeg må sige, det er lidt underligt. For mig har det her med computerspil været lidt en nørdet ting. Min egen søn har spillet meget, hvor vi ikke kunne få ham ud af værelset. Vi tænkte da: 'Hvad er det for noget? Det er ikke sundt, det går ikke at sidde foran computeren hele tiden'.«

John Sivebæk var agent for Thomas Gravesen, da han blev solgt fra Everton til Real Madrid.

»Nu er det mere legalt at sidde der. Der er et spil i gang,og nogle har det som levevej. Men for mig er det lidt underligt. Det er lidt åndssvagt og svært at forholde sig til. Men nu har jeg fulgt med på tv, og jeg er meget imponeret. Man bliver bidt af det. Det er meget hurtigt.«

Når man ser på dine klienter på fodboldsiden, så kan man måske sige, at den ikke er så stjernespækket, som den tidligere har været. Er det her skridt lidt et udtryk for, at I har været nødt til at søge nye veje?

»Det er det da også. Der er ingen tvivl om, at man forsøger at udvikle sin forretning hele tiden og følge trenden, så det har også været en årsag.«

»Siden vi startede op i november 2017, har vi haft meget fokus på de unge for at finde den 'nye Christian Eriksen', hvis man kan sige det. Og vi har flere, der kunne blive de næste stjerner. Så har vi spillere som Kasper Kusk i AaB, men du har ret i, at der ikke er mange landsholdsspillere lige nu. Det håber vi så at få igen,« fortæller John Sivebæk.