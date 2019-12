Mandag formiddag blev Astralis Group børsnoteret. Virksomheden er kommet flyvende fra start med en værdisætning på en halv milliard kroner, hvilket er usædvanligt højt.

Der var rift om at blive aktionær i virksomheden, men Mads Christiansen, der er privat investor med ekspertise inden for gaming-industrien, advarer mod at investere i Astralis Group.

»Jeg ville advare om at smide penge i det. Risikoen er alt for stor. Hvis jeg skal rådgive om at investere i esport, ville jeg investere i spiludviklingerne, som situationen er lige nu,« siger han til B.T., inden han fortsætter:

»Værdisætningen er helt klart for høj. Det er, fordi sektoren er for høj. Det er ikke specifikt Astralis, men jeg tror, at man skal holde sig fra esportshold generelt.«

Det er der flere gunde til, mener Mads Christiansen:

»Hvis du ser på branchen generelt, så er der ikke rigtig nogen af dem, der er børsnoteret, så man ved ikke rigtig, om virksomhederne tjener penge. Forretningsmodellen har ikke rigtig vist sig at virke endnu. Esport kommer helt sikkert til at vokse. Men spørgsmålet er, hvornår pengene kommer ind. Og der er jeg i tvivl om, det nogensinde kommer til at ske for esportsholdene.«

»Spillerne kommer til at tjene gode penge, og det samme gør spiludviklingerne, for de har magten, da de ejer spillene. Der er også en stor eksekveringsrisiko, da deres hold skal præstere i en lang årrække, og der vil ske udskiftninger på holdene.«

En af dem der har investeret i Astralis, er rapstjernen Oliver 'Kesi' Chambuso.

Den danske rapper 'Kesi' har investeret i Astralis Group. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Den danske rapper 'Kesi' har investeret i Astralis Group. Foto: Liselotte Sabroe

»Der er flere forskellige grunde til, at jeg har smidt egne penge i det. En af dem er, at jeg synes, firmaet er spændende, og jeg har fulgt med i esport, for jeg kommer fra esportsverdenen. Som barn sad jeg på netcafé efter skole og spillede computer. Så jeg kender Counter-Strike,« sagde Oliver 'Kesi' Chambuso i et interview med TV 2 Business, inden han fortsatte:

»Men det er også spændende at følge med i den her udvikling, der er i forhold til, hvor stort det vokser sig. Det er den nye form for rigtig sport. Det synes jeg er spændende,« siger Oliver 'Kesi' Chambuso.

I weekenden spillede Astralis ESL Pro league i Odense, hvor de var forsvarende mestre. Det lykkedes dog ikke for holdet at genvinde titlen, da de tabte semifinalen til det europæiske hold Mousesports, der har den danske spiller Finn 'Karrigan' Andersen på holdet.

Mousesports vandt søndag aften turneringen.