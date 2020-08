Fans, tv-værter og kommentatorer har været rasende. Og nu tager de så konsekvensen.

Den danske esportsvirksomhed Blast, der arrangerer nogle af verdens største Counter-Strike turneringer, har valgt at ophæve aftalen med den saudiarabiske fremtidsby Neom.

Det bekræfter Blast gennem til talsmand overfor B.T.

»Vi kan bekræfte, at vi er kommet frem til en gensidig, professionel og respektfuld aftale med NEOM om at opsige vores kontrakt. Blast forbliver fokuseret på at øge adgangen og engagementet til esport, og vi vil fortsætte med at udvide vores globale fodaftryk herunder også i Mellemøsten.

Det sker lidt over to uger efter, at Blast offentliggjorde samarbejdet med Neom, der er finansieret af det saudiarabiske kongedømme med 500 milliarder dollars svarende til tre billioner kroner.

Det vakte med det samme voldsom kritik fra flere sider, og senest var det så et af de absolut største hold, danske Astralis, der tog afstand fra aftalen. Det skete i et interview med Politiken.

»Derfor finder vi selvfølgelig denne slags partnerskaber uacceptable, hvilket vi også gjorde klart over for Blast med det samme«, sagde Anders Hørshols, der er administrende direktør hos Astralis til avisen.

Blast er gennem Vækstfonden delvist ejet af den danske stat.

