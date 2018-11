Det danske Counter-Strike-hold Astralis er meget tæt på at kunne indkassere en helt særlig præmiesum.

For efter stjernerne natten til mandag dansk tid vandt turneringen IEM Chicago, er Astralis-drengene nemlig meget tæt på at kunne være den første vinder nogensinde af den såkaldte Intel Grand Slam-titel, der giver en ekstra pengepræmie på 1 million dollars svarende til cirka 6,6 millioner kroner.

Det beløb får de, hvis de formår at vinde enten ESL Pro League-finalerne i Odense i december eller næste års Major, der foregår i Katowice. Man får nemlig den helt unikke titel og pengepræmie, hvis man vinder fire af de store Premier-turneringer i løbet af de seneste ti events arrangeret af enten ESL eller Dreamhack Masters.

Pengepræmien er dog ikke noget, der fylder noget for træner Danny ‘zonic’ Sørensen og resten af Astralis-holdet.

Foto: Simon Læssøe

»Jeg kan godt forstå, at andre fokuserer på det, for det er en god historie. Ikke desto mindre er det ikke der vores fokus er og ikke noget, vi bruger energi på. Som vi så i Chicago, så er konkurrencen benhård og som verdens nummer 1 er vi det hold, alle de andre gerne vil slå,« siger træneren i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Vi bliver ikke verdens bedste af at fokusere på en eller anden præmiesum eller et enkelt trofæ, det gør vi ved hele tiden at forbedre os og holde fokus på det, vi kan påvirke. Derfor skal vi også arbejde ekstra hårdt lige nu for at holde os skarpe og holde momentum. Så må andre fokusere på præmiepenge og den slags,« siger Danny ‘zonic’ Sørensen.

Natten til mandag vandt Astralis i sikker stil over amerikanske Team Liquid, hvor de udover titlen også kunne glæde sig over en pengepræmie på 100.000 dollars.

Astralis’ sportsdirektør, Kasper Hvidt, har derfor også mange roser til sit mandskab, der suverænt indtager verdensranglistens førsteplads.

BLAST Pro Series blev afholdt i Royal Arena i starten af november. Her røg Astralis ud før finalerne, men fik hurtigt genrejst sig ved IEM Chicago i weekenden. Foto: Simon Læssøe

»Drengene har leveret en mandfolkepræstation i Chicago og de formår endnu en gang at slå tilbage når det gælder og holde hovedet koldt, når det er allervigtigst. Det er enormt sigende for den model, vi hver dag arbejder med og jeg er rigtig glad og stolt af, at det her er lykkedes.«

»Det er ikke nogen hemmelighed, at vi var skuffede efter BLAST Pro Series i København. Det var en turnering, vi rigtig gerne ville have vundet på hjemmebane foran 12.000 fans. Derfor betyder det også ekstra meget, at vi så kort tid efter kan hive en finalesejr op af hatten på den her måde. Det er på sådan et tidspunkt, man virkelig definerer topspillere - evnen til at slå tilbage er afgørende for at blive i verdenstoppen,« forklarer Hvidt.

Næste kamp for Astralis bliver til ECS-turneringen i Dallas. Den spilles 22. november i Arlington i USA.

Astralis kan opleves på dansk jord, når der er ESL Pro League i Odense til december.