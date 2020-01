Spekulationer var der mandag rigtig mange af i esportsmiljøet. Var den danske organisation North ved at lukke?

Men de slettede tweets, den lukkede hjemmeside og en stjernespiller, der kom med en kryptisk besked, var ikke et tegn på, at nøglen var ved at blive drejet om. Faktisk viser det sig nu at være lidt af et stunt.

Det hele handlede nemlig om, at North tirsdag markerer en ny begyndelse og 'rebrander' sig selv. Det betyder, at de blandt andet lancerer en ny strategi, et nyt logo og en kontraktforlængelse med deres stjernespiller i spillet Counter-Strike.

Det oplyser North i en pressemeddelelse.

»Vi har kigget nøje på virksomheden og de muligheder, der findes i organisationen,« siger den nyligt ansatte CEO i North, Christopher Håkonsson.

»Det blev tydeligt, at vi var nødt til at fokusere på et par kritiske elementer i selve fundamentet af, hvordan organisationen er blevet bygget. Derfor har vi ændret den måde, vi ser på branding, marketing og sport,« siger CMO Alexander Pedersen.

I pressemeddelelsen fortæller de også, at de med den nye strategi sigter mod at blive Skandinaviens førende esportsorganisation.

Vejen mod det sker blandt andet ved at hente en ny performance coach ind i form af Christian Engell, der har samarbejdet med flere danske landsholdsspillere som Kasper Schmeichel og William Kvist.

Stjernespilleren Markus Kjærbye har forlænget sin kontrakt med Counter-Strike-holdet North. Foto: North Vis mere Stjernespilleren Markus Kjærbye har forlænget sin kontrakt med Counter-Strike-holdet North. Foto: North

»Præstationsoptimereing har eksisteret i sport altid. Det er ikke noget, vi eller nogen anden esportsorganisation har opfundet. Det er stadig noget, vi stræber efter at implementere på en endnu mere raffineret måde,« siger direktør, Christopher Håkonsson.

Derudover har North valgt at forlænge samarbejdet med den store Counter-Strike-stjerne Markus 'Kjaerbye' Kjærbye.

Netop 'Kjaerbye' tiltrak stor opmærksomhed, da han mandag sendte et kryptisk tweet ud med en trist emoji.

Det sparkede endnu mere liv i spekulationerne om, hvorvidt den danske organisation var ved at lukke, efter North havde slettet alle opslag på deres sociale medier, fjernet alle profilbilleder, ligesom man blev mødt af en fejlmelding, hvis man forsøgte at gå ind på deres hjemmeside.