Modsat det danske Counter-Strike-hold Astralis nyder rivalerne fra North langtfra samme succes. Og nu er hammeren faldet.

Torsdag har holdet offentliggjort, at de har bænket deres in-game-leader (holdkaptajn, red.) Casper 'cadiaN' Møller, der ankom til holdet i slutningen af september sidste år.

Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse.

»Jeg er meget spændt på ændringen i lederskabet. Vi vil gerne takke Casper (Møller, red.) for, hvad han har gjort for North og ønsker ham held og lykke fremover. Jeg er sikker på, at vi finder et nyt hjem til snart,« siger sportsdirektør, Jonas 'whimp' Svendsen.

Foto: North Vis mere Foto: North

Ind kommer i stedet 22-årige Jakob 'JUgi' Hansen, der bliver købt fri fra det amerikanske hold Optic Gaming.

»'JUGi' er et stort talent, og jeg er sikker på, at han kommer til at gøre store ting. Og da jeg har arbejdet med ham før, ved jeg, hvad han er i stand til,« fortæller holdets træner, Torbjørn 'mithR' Nyborg.

North har gennem længere tid haft svært ved at skabe de store resultater, og efter syv måneder med det nuværende mandskab er tålmodigheden sluppet op.

23-årige 'cadiaN' var ellers udset til at være manden, der skulle løfte North, efter de i efteråret røg tidligt ud af den store Major-turnering. Sådan er det dog langt fra gået.

Norths stjernespiller Valdemar 'valde' Bjørn Vangså skal fremover være holdets nye in-game-leader. Foto: NORTH Vis mere Norths stjernespiller Valdemar 'valde' Bjørn Vangså skal fremover være holdets nye in-game-leader. Foto: NORTH

I starten af 2019 formåede det danske mandskab end ikke at kvalificere sig til årets første major, der er et sæsonens højdepunkter. Et resultat, der var en kæmpe skuffelse for alle i organisationen.

Sidenhen har der været langt mellem de gode præstationer, og holdet har ikke kunne leve op til ambitionen om at være blandt de bedste i verden.

Den nye ændring betyder samtidig, at Valdemar 'valde' Vangså bliver holdets nye in-game-leader.

Dermed består North nu af følgende fem spillere:

Valdemar 'valde' Bjørn Vangså (kaptajn)

Markus 'Kjaerbye' Kjærbye

​Philip 'aizy' Aistrup

Nicklas 'gade' Gade

Jakob 'JUGi' Hansen

North ligger i øjeblikket nummer 12 på verdensranglisten. En liste, der i lidt over et år har været toppet af danske Astralis.