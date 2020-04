Mens danske borgere fyres, går ned i løn, og nogle virksomheder endda må dreje nøglen om, så har coronakrisen haft gavn for andre.

Et eksempel er virksomheden HYDR esport, der i disse dage har måttet rekruttere ti nye timelønnede medarbejdere, ligesom der er endnu flere på vej.

»Alt har sin begyndelse, men jeg er meget positivt overrasket over, hvor hurtigt både trænere, medlemmer og forældre har taget de nye muligheder til sig. Vi har allerede fået mange positive tilbagemeldinger fra forældre og fra medlemmer,« fortæller direktør Christian Sørensen til B.T.

Det var ellers ikke lige det, som virksomhedens direktør i første gang havde forestillet sig, da statsminister Mette Frederiksen en onsdag i marts talte til befolkningen og lukkede det meste af Danmark ned som følge af coronakrisen.

Virksomhedens grundsten er nemlig tre fysiske centre, hvor unge ugentligt mødes og modtager professionel esport-undervisning af HYDRs trænere i spil som Counter-Strike og Fortnite.

Men da det blev klart, at de måtte lukke ned, skulle der tænkes hurtigt.

»Syv minutter inde i talen, skrev jeg til alle, at vi blev nødt til at lukke centrene ned. Næste morgen satte vi os ned og sagde: 'Hvad gør vi nu?'. Heldigvis så vi snittet til at tilbyde online undervisning og var lynhurtige til at stable det på benene,« forklarer Christian Sørensen.

Og det har betalt sig.

For lige nu breder tendensen sig ud over hele landet, hvor HYDR esport med deres online-undervisning nu møder interesse fra hele landet og ikke kun blandt deres eksisterende medlemmer i Københavns-området.

HYDR esport har i alt 450 medlemmer fordelt på tre lokationer i Allerød, Søborg og på Frederiksberg, men på grund af coronakrisen tilbyder virksomheden nu professionel esport-undervisning online i hele landet.

De mange forældre skal nemlig finde noget, deres børn kan beskæftige sig med, mens de arbejder på hjemmekontoret.

Man skal dog ikke tro, at HYDR fremadrettet udelukkende vil fokusere på at træne medlemmerne online.

Målet er fortsat, at så mange medlemmer som muligt skal møde op i centeret, når coronakrisen er forbi. Det er nemlig et andet aspekt, der er mindst lige så vigtigt, når det handler om at gå til esport.

»Vi har haft tanken om, hvorvidt de ville komme tilbage i centeret, når det måske er nemmere at blive derhjemme foran computeren, men det er vi ikke så bekymret for, fordi det er vigtigt for forældrene, at de skal afsted og ned i centeret, så de er sammen med mennesker.«

»På den måde skal det ikke være meget anderledes end at gå til svømning eller fodbold,« fortæller direktøren.

Med den ekstraordinært store interesse, håber de også at kunne finde ud af, hvad fremtiden skal byde på.

Er det eksempelvis i Aalborg eller Aarhus, at mange træner med online, vil HYDR nemlig se på muligheden for også at have fysiske centre i de byer.

»Det er helt klart, at der er rimelig kort fra tanke til handling, hvis det viser sig, at der er mange onlinekunder i et bestemt område. Det følger vi intenst med i lige nu,« siger Christian Sørensen.

Esport og særligt Counter-Strike er efterhånden blevet stort i Danmark, hvor det verdenskendte danske Counter-Strike-hold Astralis som fanebærer for alvor har skubbet gang i udviklingen.

Nu håber HYDR, at de også kan være med til at brede esport endnu længere ud.