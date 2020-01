En kommende e-fodboldturnering, som DBU starter op, skal få unge mennesker fra værelset og ud i klubhusene.

E-sport skal integreres ude i idrætsforeningerne med en ny breddeturnering. Derfor starter Dansk Boldspil-Union i samarbejde med DBU Bredde og Carlsberg Sportsfond en officiel e-fodboldturnering.

Det oplyser unionen i en pressemeddelelse.

»Vi vil gerne have de unge mennesker og andre, der har lyst, ud af værelserne og ind i klubhusene, fællesskabet og ud på fodboldbanen. Vi ser her en mulighed for at kunne kombinere e-fodbold med en fysisk aktivitet på fodboldbanen,« siger Bent Clausen, der er næstformand for DBU og formand for DBU Bredde.

Med den nye satsning håber unionen at kunne tiltrække nye målgrupper til fodboldklubberne og skabe mere liv i deres klubhuse.

»Der er rigtig mange, som spiller Fifa, så det er oplagt, at fodboldklubberne tilbyder det til deres medlemmer og eventuelle nye medlemmer, som er interesseret i det,« siger Bent Clausen.

Den sociale dimension er vigtigt i turneringen. Alle kampe i turneringen vil derfor blive spillet offline, hvorfor holdene er nødt til at mødes fysisk i værtsklubberne.

»Vi vil rigtig gerne dyrke fællesskabet og det, at man møder hinanden i øjenhøjde og på den måde kan møde andre.«

E-fodboldturneringen spilles i lokale puljer, hvorfra man kan kvalificere sig til de regionale finaler og videre til Grand Finals, hvor Danmarksmesteren i DBU eFodbold kåres. DBU har tidligere oprettet et landshold i Fifa, mens Divisionsforeningen flere gange har afviklet en e-Superliga i Fifa.

Bent Clausen oplyser, at DBU ligeledes arbejder på at lave e-fodboldskoler.

Den første e-fodboldturnering i DBU-regi vil finde sted i starten af marts.

/ritzau/