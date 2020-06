På en god dag kan man godt tjene 2,2 millioner kroner fra hjemmekontoret.

Det beviste Counter-Strike-holdet Complexity sent søndag aften.

Holdet, der blandt andet har danskerne Benjamin 'blameF' Bremer og Kristian 'k0nfig' Wienecke på holdet bestående af fem spillere, vandt turneringen BLAST Premier Spring Europe Finals med en sejr over franske Vitality, der har verdens bedste spiller, 'ZywOo', på holdet.

Præmiesummen var på svimlende 2,2 millioner kroner, hvor andenpladsen blot måtte lade sig takke af med 430.000 kroner.

@BLASTPremier SPRING EU CHAMPS!

@blameFFFFF

@oBoCSGO

@k0nfigCS

@RUSH

@poizonCSGO #COLWIN #WeAreCOL #BLASTPremier pic.twitter.com/6404KKL0Ui — Complexity Gaming (@Complexity) June 21, 2020

I tweetet herover er det Benjamin 'blameF' Bremer øverst og Kristian 'k0nfig' Wienecke yderst til højre.

Sejren kom desuden i hus efter et chokstart på første bane i bedst ud af tre-kampen.

Her vandt Vitality ikke overraskende den første bane, hvor de måtte vælge, hvilken bane der skulle spilles på. Men de færreste havde næppe set franskmændene snuppe banen med overbevisende 16-2.

Anderledes tæt var det på bane to, hvor de 30 runder endte 15-15, og så måtte der overtid til for at en vinder kunne findes. Her steppede danskerholdet op og tog sejren.

På sidste bane så det overvejende ud til, at franskmændene var godt på vej mod en sejr, da de bragte sig foran først 8-3 og senere 12-10.

Her dragede Complexity dog fordel af den noget nemmere ct-side på banen Nuke og afgjorde tingene med seks vundne runder i streg.

Før turneringen var Complexity ikke udråbt som de store favoritter. Blandt de otte deltagende hold i turneringen var holdet rangeret som det sjettebedste efter hold som NaVi, G2 og Faze.

Som så mange andre sportsgrene er esport også påvirket af coronakrisen, og derfor er der i øjeblikket ingen turneringer, hvor spillerne er samlet samme sted - såkaldte lan-turneringer. Derfor spiller holdene i øjeblikket hjemmefra - enten fra holdets eget hovedkvarter eller fra spillernes eget hjem.

Begge finalehold går videre til BLAST Global Finals, hvor 10 hold fra hele verden kvalificerer sig til. Her vil der være en million dollars til vinderen af den turnering, der spilles til januar.

Foruden 'blameF' og 'k0nfig' består Complexity af amerikanerne Owen 'oBo' Schlatter og William 'RUSH' Wierzba samt Valentin 'poizon' Vasilev' fra Bulgarien.