Den danskejede hjemmeside HLTV.org er netop blevet opkøbt for mere end en kvart million kroner af sportsmediegruppen Better Collective.

Det oplyser Better Collective på sin egen hjemmeside.

HLTV.org er en hjemmeside, der fokuserer på esporten Counter Strike: Global Offensive. Her bliver der skrevet aktuelle nyheder fra det internationale CS:GO-community, mens der også linkes til direkte tv-signaler fra de største turneringer.

Samtidig står HLTV.org også for den verdensrangliste i CS:GO, der er bredt anerkendt som den officielle verdensrangliste.

HLTV.org blev for cirka 18 år siden stiftet af danskerne Martin Rosenbæk og Per Lambæk, og Martin Rosenbæk er fortsat CEO i firmaet, der nu overgår til Better Collective.

Better Collective, der også er et danskbaseret firma, betaler øjeblikkeligt 197 millioner kroner, mens yderligere 60 millioner kroner betales til ejergruppen i HLTV.org, hvis mediet kan leve op til visse præstationskrav.

Med i handlen følger også det danske medie dust2.dk, der er Danmarks største medie inden for CS:GO.

'At slutte os til Better Collective bakker op om vores ambition om at forblive det foretrukne CS:GO-medie for esportsentusiaster verden over,' siger Martin Rosenbæk i en pressemeddelelse.