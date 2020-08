Der var én, der var to, og så var der hele tre.

De bedste danske Counter-Strike-hold har været så hårdt presset, at tre af Danmarks største stjerner måtte lade sig sygemelde tidligere på året. De var ramt af stress og udbrændthed, og det forsøger man nu at komme til livs.

Det er Counter-Strikes globale spillerforening, CSPPA, der med Mads Øland i spidsen nu indleder et testprogram for mental sundhed i samarbejde med den danske organisation North.

Det skriver CSPPA og North i en fælles pressemeddelelse tirsdag.

»Esport kan til tider være et stressende sted, og derfor ønsker vi at gøre vores del for at uddanne vores spillere om symptomer på stress og sørge for, at de kan tale med en professionel, klinisk psykolog,« udtaler Norths administrerende direktør, Christopher Håkonsson.

Spillerforeningen oplyser, at de i den seneste tid er blevet kontaktet af et stigende antal af spillere, der viser varierende symptomer på stress.

Det var tilbage i maj, at Norths tidligere stjerne Markus 'Kjaerbye' Kjærbye og Astralis' to profiler Lukas 'gla1ve' Rossander og Andreas 'xyp9x' Højsleth alle trak stikket og holdt en pause på grund af deres helbred.

Ingen af dem er tilbage på serveren endnu.

Det danske stjernemandskab Astralis er blandt dem, der har været særligt hårdt ramt. Lige nu er to spillere således ude på grund af stress og udbrændthed. Foto: Blast Pro Series

»Vi er meget glade for, at North går forrest inden for mental sundhed i esport, og vi sigter mod at udvide programmets rækkevidde til alle professionelle holdt. Forhåbentlig skaber dette partnerskab mellem CSPPA og North en bevægelse mod bedre mental sundhed i branchen,« udtaler Mads Øland, der er administrerende direktør i CSPPA.

I testprogrammet vil der blandt andet indgå et online træningsprogram, der kan hjælpe dem med at spotte symptomer, ligesom North-spillerne i fortrolighed vil få adgang til en dedikeret psykolog, hvornår de end har brug for det.

Partnerskabet er aftalt som en to måneders prøveperiode, hvor CSPPA efterfølgende vil sigte efter at tilbyde lignende programmer for mental sundhed for sine medlemmer på tværs af lande og niveauer.