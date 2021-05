Counter-Strike-holdet Heroic blev ramt en mavepuster tidligere på ugen, da Casper 'cadiaN' Møller og René 'TeSeS' Madsen blev testet positiv for covid-19.

Det var dog ikke til at se søndag aften. Her smadrede Heroic nemlig Astralis i DreamHack Masters Spring-turneringen og spillede sig dermed i semifinalen.

Nederlaget i danskerduellen betyder for Astralis, at de skal vinde en kvartfinale for at spille sig i semifinalen.

Både Casper 'cadiaN' Møller og René 'TeSeS' Madsen deltog i søndagens store kamp, selv om de begge er smittet.

I tested positive for COVID-19. I believe I took every precaution possible, and I am really gutted to have this happen to us. So far, I am ok during the circumstances, and the same goes for @Tesescsgo. https://t.co/ghGxdCvsXW — cadiaN (@caspercadiaN) April 30, 2021

Heroic destruerede Astralis med 16-6 i begge maps, inden 2-0-resultatet var en realitet. Man spiller bedst af tre maps i Counter-Strike.

René 'TeSeS' Madsen havde ingen symptomer, da han blev konstateret smittet. Han lignede da også en frisk mand i søndagens kamp, hvor han spillede på et meget højt niveau.

Casper 'cadiaN' Møller havde nogle milde symptomer, men skrev på Twitter, at han havde taget alle sine forholdsregler.

'Jeg mener selv, jeg har taget alle de forholdsregler, der var muligt, og jeg er virkelig ærgerlig over, at det har ramt os. Indtil videre har jeg det okay efter omstændighederne, og det samme gælder for 'TeSeS,' stod der helt præcist.

De to stjerner blev testet positive kort inden kampen mod i fredags. Det påvirkede dog på ingen måde det danske hold, der vandt med 2-0.