For omkring to uger siden besluttede verdensstjernen Nicolai 'dev1ce' Reedtz, at tiden var kommet. Det var tid til en ny udfordring.

Men det betød også, at der ventede en svær samtale med holdkammeraterne hos Astralis.

Holdkammerater, som han betragter som sine tætte venner.

»Vi så mere os selv som et band frem for bare et hold. Man får et andet bånd, når man er sammen så længe. Det var hårdt, og der var tårer involveret og det hele,« fortæller den nye NiP-spiller 'dev1ce' på et pressemøde.

'dev1ce' løftede et hav af trofæer med danske Astralis, men nu er det den svenske NiP-trøje, som danskeren kommer til at bære. Foto: Astralis Group Vis mere 'dev1ce' løftede et hav af trofæer med danske Astralis, men nu er det den svenske NiP-trøje, som danskeren kommer til at bære. Foto: Astralis Group

»Men der er ingen dårlig stemning, og vi går fra hinanden som venner. Vi vil helt sikkert stadig spise middag sammen til turneringer, når der er tid til det, men der er også en tid til nye udfordringer, og jeg tror også, de forstod det.«

25-årige Nicolai Reedtz nåede dermed lidt over fem år i den efterhånden ikoniske Astralis-trøje, hvor det blandt andet er blevet til hele fire Major-trofæer og en anerkendelse som en af klodens bedste, inden det fredag blev officielt, at tiden nu ligger hos svenske Ninjas in Pyjamas (NiP).

Men selvom man hedder 'dev1ce' og i forvejen har opnået langt mere end de fleste andre, så er han overbevist om, at han ikke har nået toppen endnu.

»Jeg tror virkelig på, at jeg kan blive en meget bedre spiller, end jeg har været i noget tid, og jeg tror, at jeg kan løfte mig selv op på et nyt niveau her hos NiP. Det tror jeg også, at Astralis-drengene synes, og vi elsker stadig hinanden,« slår han fast.

25-årige Nicolai 'dev1ce' Reedtz fortalte for omkring to uger siden sine holdkammerater, at han forlod Astralis. Foto: Nip.gl Vis mere 25-årige Nicolai 'dev1ce' Reedtz fortalte for omkring to uger siden sine holdkammerater, at han forlod Astralis. Foto: Nip.gl

Med skiftet kommer 'dev1ce' også tættere på sine holdkammerater, da han bor i Stockholm, og det har også spillet ind i forhold til hans beslutning.

En beslutning, der landede som en sand bombe i Counter-Strike-miljøet fredag middag.

»Der blev brugt meget tid på at tage frem og tilbage mellem Danmark og Sverige, og jeg har fundet ud af, at den energi, det kræver, er en energi, jeg kan bruge andre steder i forhold til at blive en bedre spiller. At have mere tid til det har været en stor faktor,« fortæller han.

På pressemødet fortalte Nicolai Reedtz også, at det var ham og Astralis, der sammen tog kontakt til NiP, efter han havde gjort det klart, at tiden var kommet.

NiP har ifølge B.T.s oplysninger betalt lidt over seks millioner kroner for den danske verdensstjerne. Det kan du læse meget mere om herunder.