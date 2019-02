Major.

Måske har du hørt ordet før, måske har du ikke. Men når det kommer til computerspillet Counter-Strike, handler alt i bund og grund om netop de fem bogstaver.

Torsdag går årets første Major så ind i den afgørende fase, når danske Astralis og resten af verdens bedste mandskaber skal dyste i den mest prestigefyldte turnering overhovedet i Katowice, Polen.

B.T. har allieret sig med det velkendte danske kommentatorpar, Andreas 'Jern' Thomsen og Niels 'rizc' Topp, til en snak om verdens største turnering og Astralis' chancer.

Astralis står inden kvartfinalen som turneringens helt store favorit. Foto: Cooper Neill

»Det er det ypperste for enhver spiller. Der findes intet, der er større at vinde i Counter-Strike,« forklarer Niels Topp, der sammen med værten Andreas Thomsen skal guide danskerne igennem løjerne på TV2 Zulu.

»Majoren er blevet mere og mere prestigefyldt, fordi alle hold planlægger året efter de her to turneringer, der er i løbet af sæsonen. Det er dem, det handler om. Det er dem, man vil vinde,« forklarer Andreas Thomsen.

Efter et dominerende og historisk år 2018, hvor de kunne fejre hele 10 triumfer og også strøg til tops ved den seneste Major, er alle øjne nemlig rettet mod de fem stjernespillere.

Niels 'rizc' Topp (i midten) og Andreas 'Jern' Thomsen (til højre) skal guide seerne igennem årets første Major på TV 2 Zulu.

Og spørger man det danske kommentatorpar, så kan vi fortsat forvente at se Astralis i den samme forfatning som tidligere.

»Jeg må indrømme, at fornemmelsen siger Astralis. Normalt skal man aldrig spille på favoritten til en Major, men det modbeviste de sidste gang, og jeg synes, de kommer ind på lidt samme måde. De virker lige så stærke og sultne som altid, og derfor tror jeg, de tager den,« siger Andreas Thomsen.

Også Niels Topp er overbevist om, at det endnu en gang er danskerne, der løfter trofæet.

»Jeg tror fortsat, at Astralis står stærkt, og jeg tror, de kommer til at vinde. Det er helt klart et stort mål for dem at vinde to gange i træk, og derfor tror jeg også, de er meget motiverede. De vil gøre alt for at cementere, at de stadig er verdens klart bedste hold,« siger Niels Topp.

Årets første Major spilles i Spodek Arena i Katowice, Polen. Foto: Cooper Neill

Alligevel mener Counter-Strike-eksperten, at det danske hold står i en speciel situation, som de skal kunne håndtere.

»Jeg tror klart, at det bliver en udfordring for dem. Alle andre hold hungrer efter at slå Astralis, og alle hold kigger på dem. Det er en lidt sårbar situation at være i,« siger Niels Topp.

Han mener samtidig, at Astralis bør holde ekstra godt øje med amerikanske Team Liquid.

»Liquid er det hold, der har været tættest på Astralis, og nu har de lavet nogle ændringer. Jeg synes, de ser endnu stærkere ud nu, og de er meget farlige, så Astralis skal have gjort deres hjemmearbejde.«

Astralis havde et historisk år 2018 og jagter nu deres tredje Major-titel. Foto: LAUREN HURLEY

Torsdag går IEM Major 2019 i Katowice i Polen så for alvor ind i sin afgørende fase, når turneringens sidste otte hold skal forsøge at spille sig et skridt nærmere trofæet og præmiechecken på knap 3,3 millioner kroner.

Fredag spiller Astralis kvartfinale mod svenske Ninjas in Pyjamas, efter de gik ubesejrede gennem kvalifikationen.

Kvartfinalen går efter planen i gang klokken 19.50 og kan ses på TV2 Zulu.

Med kvartfinalepladsen har Astralis også sikret sig en lettere kvalifikation til den næste Major, der bliver afholdt i Berlin i august.