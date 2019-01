Torsdag blev de to Brøndby-spillere Frederik Fredberg og Daniel 'Dingo' Kristensen udtaget til det spritnye FIFA-landshold, der skal repræsentere Danmark i starten af februar.

Og det er en udtagelse, der vækker opsigt blandt flere topspillere på den danske FIFA-scene.

Blandt dem Danmarks største FIFA-navn August 'Agge' Rosenmeier, der både er skuffet og ked af det over DBU's valg.

'Som nogle af jer ved, har DBU i dag udtaget deres første FIFA-hold, og jeg er ikke en del af det. Jeg er meget trist og frustreret, men mest af alt forstår jeg ikke udtagelsen. Jeg føler, jeg har bidraget på scenen de seneste syv år, men mest af alt føler jeg, at mit niveau og mine resultater burde have givet mig en plads,' skriver North-spilleren.

Statement Regarding the new National FIFA team. pic.twitter.com/knwEM1PvIr — Agge Rosenmeier (@AggeRosenmeier) 24. januar 2019

Han bliver desuden bakket op af flere andre FIFA-spillere, der har svært ved at forstå DBU's beslutning. Blandt dem er den tidligere verdensmester Mohamad 'Bacha' Al-Bacha.

»Det er meget overraskende, at 'M10Ustun', 'Agge' og 'LordHjorth' ikke er på det holdkort. Det synes jeg er lidt mærkeligt,« siger han til B.T og fortsætter:

»Som FIFA-spiller er man altid bitter over, at det ikke er én selv, der skal spille. Men der som sagt virkelig nogle navne, der har gjort sig fortjent til en plads. Jeg håber dog, at Fredberg og 'Dingo' vil repræsentere Danmark på den bedst mulige måde.«

Mikkel 'LordHjorth' Bach er heller ikke videre tilfreds beslutningen og føler også, at han fortjente en plads på holdet.

Top 14 in the world atm but unfortunately not seleceted for the Danish national team. Really felt I deserved it but apparently not https://t.co/atw4Na5Ht6 — Mikkel Hjorth Bach (@LordHjorth) 24. januar 2019

'Top-14 i verden i øjeblikket, men desværre ikke udtaget til det danske landshold. Jeg føler virkelig, jeg har fortjent det, men åbenbart ikke', skriver han.

I pressemeddelelsen begrunder DBU selv, hvorfor det til i starten af februar bliver Frederik Fredberg og Daniel 'Dingo' Kristensen, der trækker den rød-hvide trøje over hovedet til en turnering i Finland.

»Vi har kun ét ønske. At stille med det stærkest mulige e-fodboldlandshold. Nu og her skulle det gå hurtigt, fordi Finland inviterede til en stor turnering. Derfor har vi udtaget Danmarksmestrene,« siger konstitueret direktør i DBU, Kenneth Reeh, blandt andet.

Han fremhæver dog samtidig, at der fremover vil være klare udvælgelseskriterier, når de bedste spillere til landsholdet skal findes.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

Det nye FIFA-landshold skal i aktion i starten af februar, hvor de til en turnering skal møde Finland, Norge og Sverige.