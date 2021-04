Det sendte chokbølger igennem Counter-Strike-verdenen, da det lørdag klokken middag kom frem, at verdensstjernen Nicolai 'dev1ce' Reedtz forlod Astralis til fordel for svenske NiP.

Efter fire Major-titler, et hav af andre trofæer og et stempel som en af klodens bedste spillere var det nemlig danskerens eget ønske at komme væk.

Han ville hjem til Sverige og til Stockholm, hvor han til daglig bor, for at blive en del af den legendariske svenske organisation Ninjas In Pyjamas også kendt som NiP.

Men det var ikke nogen gratis omgang for det svenske hold at købe 'dev1ce' fri. Det erfarer B.T.

Foto: Kevin C. Cox Vis mere Foto: Kevin C. Cox

For ifølge B.T.s oplysninger måtte holdet nemlig punge ud med i omegnen af 1 million dollar – svarende til lidt over seks millioner danske kroner i alt for verdensstjernen, der havde kontraktudløb med Astralis ved udgangen af 2021.

Det må siges at være en historisk stor transfer for en Counter-Strike-spiller.

Til sammenligning solgte Astralis i oktober sidste år Patrick 'es3tag' Hansen til amerikanske Cloud9 for lidt under 3,2 millioner kroner i, hvad der dengang blev betegnet som en monster-handel.

Det er da heller ikke 'hr. hvem som helst', som fremover kommer til at optræde i den svenske NiP-trøje.

25-årige Nicolai 'dev1ce' Reedtz betegnes som en af verdens største Counter-Strike-spillere gennem tiderne og er de seneste seks år været i top-5 på den officielle liste over verdens bedste – dog uden at ramme det øverste trin.

I et interview med B.T. fortalte han for nylig, at han fortsat går efter at blive kåret til den absolut bedste, men det bliver fremover for svenske NiP, at de mål skal opnås.

Astralis indtager i øjeblikket en andenplads på verdensranglisten, mens NiP er placeret som nummer 11.