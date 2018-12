Finn 'karrigan' Andersen er blevet kaldt esportens svar på Michael Laudrup.

Men nu er den danske Counter-Strike-stjerne på det nærmeste røget af sit hold, FaZe.

Det skriver han selv på Twitter.

»Bænket. Vil skrive en længere udmelding på et senere tidspunkt. Hvis nogle hold er interesserede, så kontakt FaZe,« skriver han på sin profil.

Benched. Will write a longer statement at another point. if any orgs are interested contact FaZe. pic.twitter.com/wsQVp5Q3kp — FaZe karrigan (@karriganCSGO) 16. december 2018

Han var ellers udset til at være på det hold, der skal slå Astralis af tronen i 2019, men de udsigter ser altså ud til at være forsvundet.

Andersen blev ligeledes smidt af netop Astralis tilbage i 2016.

Gennem sin tid hos Faze har Finn 'Karrigan' Andersen vundet flere trofæer. Herunder ELEAGUE CS:GO Premier, som er en af de større turneringer inden for sportsgrenen.

Faze er netop nu ranket som verdens femte bedste hold.

Finn 'Karrigan' Andersen er 28 år og er født i Aarhus. Han var tidligere holdkaptajn for FaZe.