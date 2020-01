Nicolai 'device' Reedtz er den helt store stjerne på verdens bedste Counter-Strike-hold, Astralis. Han har næsten 230.000 følgere på Instagram, men den 24-årige dansker bryder sig ikke om al opmærksomheden til hverdag.

Derfor 'gemmer' Astralis-stjernen sig i udlandet.

Nicolai Reedtz bor nemlig i Stockholm sammen med sin svenske kæreste, Emilia Hult:

»Jeg synes, det er fedt at bo i Stockholm. En af tingene, jeg nyder, er, at man får et afbræk for den der 'celebrity'-status, som jeg mærker i Danmark, hvor mange genkender en. I Stockholm sker det hver anden eller tredje måned. Jeg synes, at det er fedt, at jeg kan gemme mig lidt i min hverdag. Selvom det er fedt, at CS er udbredt, så er kendis-delen noget af det, som jeg personligt selv har haft sværest ved at håndtere.«

Nicolai 'device' Reedtz. Foto: Astralis Vis mere Nicolai 'device' Reedtz. Foto: Astralis

»Jeg kommer fra Vejle, og hver gang jeg har været i København for at arbejde, så har det været sindssygt stressende. Jeg kan ikke se mig selv bo i København, da jeg forbinder byen med stress. Så det blev Stockholm,« siger 'device', som han hedder, når han spiller Counter-Strike.

Det stille liv i Stockholm har gjort det svært for danskeren at befinde sig hjemme i Danmark, hvor han bliver genkendt hver eneste dag, han tilbringer i landet:

»Der ligger et lille pres på skuldrene at have så mange følgere. Jeg er ikke så vant til at blive genkendt som de andre drenge, så når jeg er i Danmark, påvirker det mig også mere. Jeg bliver chokeret over, hvor mange der kender til Counter-Strike og os. Man kan godt mærke, når folk kigger eller tager et billede. Man føler, at folk ved, hvem du er. Jeg synes, det er lidt underligt, for mig er det stadig lidt nyt.«

»Jeg synes, det er fedt, men jeg er også glad for, at jeg ikke bor i det hele tiden. Jeg synes også, at det er rart, jeg ikke hele tiden skal være repræsentabel, når jeg for eksempel bare lige skal ned og handle. Jeg har altid været meget socialt anlagt, men senere i livet er jeg blevet mere introvert, efter at jeg er blevet 'kendis',« siger Nicolai Reedtz.

Astralis. Foto: LAUREN HURLEY Vis mere Astralis. Foto: LAUREN HURLEY

Den 24-årige dansker har det meste af sin familie i Vejle, der umiddelbart er langt fra Stockholm. Men Reedtz mærker ikke det helt store problem. Han har dog lagt en plan for, hvordan han vil få familien tættere på, da han ikke har nogen intentioner om at flytte tilbage til Danmark igen foreløbigt:

»Min mor var lige i Stockholm over weekenden. Hun kommer på en forlænget weekend hver anden måned. Jeg ser hende en smule mindre, end hvis jeg boede i København, men hun tager flyet fra Billund, så det tager samme tid, som det tager til København i bil. Men i vores erhverv mister man bare noget kontrakt til familien. Det er et offer, man må tage, hvis man vil have den her karriere.«

»Jeg vil gerne rykke min mor til Stockholm på et tidspunkt, det er ikke nogen hemmelighed, og det er hun også åben overfor. En gang i fremtiden, når min kæreste og jeg, som jeg har været sammen med i tre år, skal have børn, så kunne det være fedt, hvis de voksede op tæt på deres farmor,« slutter Nicolai Reedtz.

Nicolai Reedtz blev kåret til verdens tredjebedste spiller i 2019.