Den danske Counter-Strike-stjerne Finn 'karrigan' Andersen starter det nye år med en god nyhed.

Den 28-årige aarhusianer bliver nemlig lejet ud fra det europæiske storhold Faze, hvor han for få uger siden blev bænket, til holdet Envy.

Det fortæller han på sin Twitter-profil.

»2019 begynder med, at jeg bliver lånt ud til Envy til Minor/Major. Tak til Faze for at lade mig få denne mulighed for at spille for Envy. Det er en organisation, som jeg altid har respekteret dybt og jeg glæder mig til at arbejde sammen med de her drenge under Majoren,« skriver stjernespilleren, der går under navnet 'karrigan'.

Yo, 2019 starts with a loan to envy for minor/major. Thanks to FaZe for letting me get this opportunity to play for envy. A org I always respected deeply and I’m excited to work with this guys during the major. https://t.co/qnKuxojRek — FaZe karrigan (@karriganCSGO) 1. januar 2019

Dermed skifter danskeren fra verdensranglistens nummer seks til nummer 42. Her skal han hjælpe holdet med at kvalificere til årets første major, der bliver spillet i Katowice i Polen.

Dermed er der - for nu - styr på, hvad der skal ske for den danske stjernespiller, der senest har haft et par turbulente måneder.

2018 endte nemlig med at blive lidt af en deroute for 'karrigan', der tidligere selv har kaldt sig Counter-Strikes svar på Michael Laudrup, og i denne sæson er gået fra at være en nøglefigur på et af verdens bedste hold, Faze, til i december måned at få sparket. En nyhed, han også selv offentliggjorde på sine sociale medier.

»Bænket. Vil skrive en længere udmelding på et senere tidspunkt. Hvis nogle hold er interesserede, så kontakt FaZe,« skrev han den 16. december.

Benched. Will write a longer statement at another point. if any orgs are interested contact FaZe. pic.twitter.com/wsQVp5Q3kp — FaZe karrigan (@karriganCSGO) 16. december 2018

Finn 'karrigan' Andersen skiftede til det europæiske stjernehold Faze tilbage i 2016, efter han tidligere var holdkaptajn for det danske storhold Astralis. Her endte han dog også med at blive bænket.

Efterfølgende nød han stor succes på Faze-mandskabet, der har været blandt verdens absolut bedste hold de senere år.

Faktisk var de nummer et på verdensranglisten fra februar til april i år, inden de fem danske Astralis-drenge tog over og dominerede alle andre hold i den resterende del af 2018.

Senest har der dog været langt mellem de store resultater, og i slutningen af december, gik den så ikke længere for danske 'karrigan', og han måtte endnu en gang se sig selv bænket.