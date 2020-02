Nicolai 'device' Reedtz fra Astralis blev i 2019 kåret til verdens tredjebedste Counter-Strike spiller. Han har i de sidste fem år været i top-5 i verden. En unik præstation, når det kommer til Counter-Strike.

Allerede i en meget tidlig alder fandt Nicolai Reedtz ud af, at han havde et ret stort talent for skydespillet, der så småt tog over for en anden sport, hvor danskeren havde talent.

Astralis-stjernen havde nemlig en stor passion for badminton.

»Jeg har spillet badminton, siden jeg var to-tre år gammel. Da jeg blev lidt ældre, begyndte jeg at træne to-tre gange om ugen. Da jeg så blev 10 år, trænede jeg fire gange om ugen, til jeg var 16 år. Jeg spillede elite- og mesterrække, men der var nok lidt for meget skole og især gaming ind over.«

»Jeg tror måske, at jeg spillede imod Viktor Axelsen på et tidspunkt, men vi er helt sikkert gået til de samme stævner, og det er da meget sjovt at tænke over. Men jeg har helt sikkert valgt den rigtige karriere,« siger Nicolai Reedtz.

Det var specielt Counter-Strike Source, der blev brugt tid på ved siden af badminton:

»Jeg startede, da jeg var 12 år. Der sagde jeg til folk, at jeg var 14, da jeg var bange for, at de ikke vil spille med mig ellers. Da jeg var 14, opdagede jeg, at jeg var ret god til Source. Da jeg var i den alder, tog jeg til turneringer med folk, der var over 20 år gamle. Jeg spillede på et hold, hvor mine holdkammerater var 22-28 år.«

»Jeg var rigtig god dengang og blev hele tiden anklaget for snyd. For dengang jeg var 14, kunne jeg spille med de allerbedste. Der var en turnering, jeg spillede, hvor en gut hev mig væk fra min computer, fordi han skulle tjekke min computer for snyd,« fortæller den 24-årige dansker.

Til sidst blev der brugt mere tid på Counter-Strike end på badminton:

»Jeg stoppede med badminton nogle år efter. Jeg begyndte at spille med Peter ('dupreeh', red.) og Andreas ('Xyp9x', red.). Jeg gik på Campus Vejle sportscollege. Hele min klasse var fodbolddrenge. Jeg var den eneste esportsudøver.«

»Det tog lidt tid, før det blev accepteret, men i 3.g rejste jeg rigtig meget ud og spillede turneringer, og der sad mine klassekammerater i timerne på bærbaren og fulgte med i mine turneringer,« slutter Nicolai Reedtz.

Nicolai Reedtz bor til daglig i Stockholm med kæresten, Emilia Hult.