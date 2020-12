Søndag stod han i studiet på TV 2 Zulu og agerede uvildig Counter-Strike-ekspert, da Astralis tabte BLAST Premier Fall-finalen til franske Vitality.

Det er langtfra første gang, at Dennis Vang gør sig klog på det danske storhold i studiet, men der er noget, der har ændret sig. For i midten af november blev han præsenteret som 'head of talent' hos netop Astralis.

Det rejser spørgsmålet om en konflikt. For kan man forholde sig kritisk til de spillere og det hold, som man netop er blevet ansat af?

Officielt starter Dennis Vang først i jobbet 1. januar, men tager man et kig på hans Twitter-profil, fremgår det tydeligt, at hans arbejde hos Danmarks største esportsorganisation allerede er i fuld gang.

No rest for the weary!



Heading into the @AstralisCS HQ today with 'The A-team' coming in for the IEM Global Challenge and more work to be done on the talent project.



Btw, who is Mr. T? I'm rooting for @gla1ve_csgo



(If you don't get the A-team reference, google it) — Dennis Vang (@VNGCSGO) December 14, 2020

Så sent som mandag – dagen efter han stod i studiet – var han således på vej ind på Astralis-kontoret for at arbejde på talentprojektet, som han står i spidsen for. Det skriver han i et opslag.

B.T. har derfor spurgt redaktionschef på TV 2 Allan Hvid, om det ikke er et problem at have en ekspert til at kloge sig på Astralis, samtidig med at han arbejder for dem.

»Jeg synes ikke, det er et problem. Han er ikke startet hos Astralis endnu, og jeg har talt med Dennis om det. Hvis jeg så en konflikt, så havde jeg ikke sat ham på skærmen,« siger Allan Hvid.

Det er korrekt, at han officielt tiltræder 1. januar, men af flere tweets fremgår det, at han allerede er godt i gang med arbejdet. Er der så ikke tale om en konflikt?

»Grundlæggende kan man godt, hvis man vil, se en konflikt eller udfordring i det. Men det problem ser jeg ikke. Han starter først 1. januar, og vi har vendt situationen. Vi har desuden haft vores efterår planlagt længe.«

Peter Graulund fik senest sparket hos TV3 Sport, efter der blev sået tvivl om hans troværdighed. Hvordan er det her anderledes?

»Jamen som sagt er det noget, vi har diskuteret, og han er ikke startet i sit nye job endnu. Vi har heller ikke skjult det, men varedeklareret for det i vores udsendelser.«

Så vidt jeg kunne se, stod der ikke kommende Astralis-ansat eller lignende i hans titel. Så hvordan varedeklarerer i det helt præcist?

»Vi taler åbent om det i vores udsendelser, og vi har endda selv været med til at fortælle historien. Vi havde et længere indslag om det, så det er på ingen måde noget, der er hemmeligt.«

Vil Dennis Vang også fremover være ekspert hos jer?

»Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke udtale mig om. Jeg skal ikke være chef her fra det nye år, så det skal den nye chef vurdere og udtale sig om.«

B.T. har også været i kontakt med hovedpersonen selv, der tager situationen med ophøjet ro.

»Jeg er ikke ansat før 1. januar og modtager hverken løn eller nogen andre goder fra Astralis. Hvad end jeg så bruger af tid på research frem mod mit kommende job, er jo op til mig og kun mig,« siger han og fortsætter:

»Og så tror jeg i øvrigt på, at jeg kan forholde mig objektiv, når først jeg står i studiet, og det ville jeg også kunne, selv hvis jeg var ansat allerede nu. Ligesom aktive spillere og trænere, der også agerer eksperter herinde, kan være.«