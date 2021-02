Danmarks næstbedste Counter-Strike-hold, Heroic, har fredag offentliggjort en stor nyhed.

Det stjernespækkede mandskab har således valgt at skille sig af med to af deres spillere og Nikolaj 'niko' Kristensen og Johannes 'b0rup' Borup er fortid på det danske hold.

Det oplyser holdet på deres Twitter-profil.

Ikke lang tid efter kom der så endnu mere nyt, da Heroic kunne præsentere de to nye ansigter, der nu skal tørne ud for holdet.

pic.twitter.com/LfqfUb9QSS — HEROIC (@heroicgg) February 26, 2021

22-årige Rasmus 'sjuush' Beck og 23-årige Ismail 'refrezh' Ali har således fået en plads på mandskabet, der lige nu ligger nummer otte på verdensranglisten.

De kommer begge fra holdet MAD Lions.

»Siden jeg fik tilbuddet fra Heroic, har jeg knap nok sovet, fordi jeg ikke kunne slappe af. Jeg er så glad for at skulle arbejde sammen med så talentfulde og kloge spillere. De er virkelig noget særligt,« siger 'refrezh' i en pressemeddelelse.

Heroic har haft en lidt skuffende start på 2021, efter de sidste bragede ind på den helt store scene og vandt turneringerne ESL One Cologne og Dreamhack Open Falls.

Der har da også været noget at glæde sig over. For ti dage siden blev Heroic nemlig solgt til en norsk organisation for et stort millionbeløb. Det kan du læse mere om her.