Søndag kunne det danske Counter-Strike-hold Heroic meddele, at de havde bænket to af holdets store stjerner, Patrick 'es3tag' Hansen og Marco 'Snappi' Pfeiffer.

Nu er den første erstatning så fundet.

Onsdag fortæller organisationen i en pressemeddelelse, at man har hentet det unge danske stjerneskud Rene 'TeSeS' Madsen, der tidligere har spillet for Reason, OpTic Gaming og senest danske Copenhagen Flames.

»Jeg er virkelig begejstret over at få den her chance med så gode spillere og så god en organisation. Det er et stort skridt for mig og min karriere, og det føles skønt at være en del af det her mandskab,« siger 19-årige 'TeSeS'.

Heroics svenske direktør, Erik Askered, glæder sig også over den nyeste tilføjelse, som har været i kikkerten i noget tid, fortæller han.

»Vi er meget ivrige efter at få tur i den igen med det nye hold, og René passer lige ind i det, vi kigger efter lige nu. Ung, dygtig og meget alsidig.«

Dermed er den første af to erstatninger fundet, efter Heroic sagde farvel til to rutinerede kræfter.

Det var forventeligt, at Patrick 'es3tag' Hansen ville blive placeret på bænken, da det for nyligt kom frem, at han med sit kontraktudløb 1. juli skifter til danske Astralis, der lige nu er verdens næstbedste hold.

Mere overraskende var det, at også 29-årige 'Snappi' også blev fjernet fra det aktive holdkort.

Med tilføjelsen af 'TeSes' er det danske mandskab ledet af kaptajn Casper 'cadiaN' Møller nu et skridt tættere på at fuldende holdkortet.

Udover 'TeSeS' og 'cadiaN' består holdet lige nu også af Martin 'stavn' Lund og Johannes 'b0RUP' Borup.

Den sidste spiller forventes at blive offentliggjort i løbet af denne uge.

De to udskiftninger har betydet, at Heroic er gået fra en placering som nummer 18 til nu at være nummer 25 i verden.