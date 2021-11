»Jeg har det for fedt. Det er så nice.«

Der er en voldsom følelse af glæde og forløsning i stemmen på Counter-Strike-stjernen Patrick 'es3tag' Hansen, når han skal sætte ord på det, der lige er sket.

Efter et turbulent år hos to forskellige amerikanske storhold er han nemlig skiftet til den svenske gigant NIP, og smilet hos den 25-årige dansker er ikke til at overse.

Det er ikke kun, fordi han nu skal spille sammen landsmanden Nicolai 'dev1ce' Reedtz og de andre holdkammerater i en propfyldt Royal Arena i weekenden til turneringen Blast Premier Fall Final.

Det er også, fordi han har en følelse af, at projektet i NIP kan gå hen og blive noget stort. Helt modsat det, han har været en del af det seneste år.

»Jeg føler, jeg har været igennem to amerikanske organisationer, hvor der har været mange penge i det, men der har ikke været den samme form for setup. Det har ikke været ideelt,« fortæller 'es3tag' til B.T.

I midten af 2020 nåede den danske stjerne små fire succesfulde måneder hos Astralis, inden det nu hedengangne Cloud9 hentede ham i en monsterhandel, der gjorde ham til en af verdens dyreste spillere nogensinde.

Ifølge B.T.s oplysninger betød det en transfersum på 3,2 millioner kroner, mens Patrick Hansen selv fik en månedsløn på svimlende 277.000 kroner.

Royal Arena danner i weekenden ramme om en af årets helt store turneringer, når otte af verdens bedste hold mødes. Foto: Stephanie Lindgren/BLAST Vis mere Royal Arena danner i weekenden ramme om en af årets helt store turneringer, når otte af verdens bedste hold mødes. Foto: Stephanie Lindgren/BLAST

Få måneder senere satte Cloud9 dog Counter-Strike på pause og gav alle spillerne fri til at finde nye hold. Det endte med et skifte til Complexity, men heller ikke her fungerede det, på trods af at pengene stadig var mere end gode.

»Der var ikke noget hands-on fra organisationernes side overhovedet, og spillerne var overladt til sig selv. Det var svært – og specielt igennem corona-perioden. Der føler jeg, at NIP har den samme form for professionalisme, som Astralis havde, da jeg spillede der.«

For 'es3tag' handler det nemlig ikke om de mange penge.

For selvom der umiddelbart var flere penge i at sidde på bænken på Complexity, så var han ikke i tvivl om, at et skifte til NIP var den rigtige beslutning.

»Jeg synes ikke, det var så fedt at få kæmpe lønninger og spille på amerikanske organisationer. Det er meget federe at få en lavere løn, men alligevel have støtten af fans og bare vinde. Det er det fedeste, og det vil jeg tilbage til.«

»Det med pengene rager mig en papand. Det kan man altid få. Men at vinde og potentielt blive en legende? Det er det, jeg vil.«

Onsdag får Patrick 'es3tag' Hansen så debut i den svenske NIP-trøje, når de tager hul på turneringen Blast Premier Fall Final i Royal Arena i København.

Her er første modstander en velkendt en af slagsen – Astralis. Et hold, som både han og holdkammeraten 'dev1ce' tidligere har spillet for.

Fredag bliver der så for alvor tryk på, når tilskuerne også begynder at strømme ind i den københavnske arena – og det ser 'es3tag' i den grad frem til.

»Det bliver stort. Min familie kommer til at være der, mine venner kommer, min kæreste er der. De kommer til at sidde med deres små bannere og flag, så det skal nok blive godt.«

Opgøret mellem Astralis og NIP spilles onsdag klokken 21.00.